Garra de León

:Los que fueron más que puntuales fueron los siete aspirantes a la alcaldía de León en el Foro organizado por la Universidad Iberoamericana. El primer encuentro donde se vieron frente a frente, donde se conocieron incluso los que no se conocían, inicialmente fueron concentrados en la misma sala, donde todos muy cordiales se saludaron.

:Ahí el primero en llegar fue el priista Clemente Villalpando, luego el de Morena, Ernesto Oviedo, seguido por su ex compañero de partido el panista Héctor López Santillana, pero no se quedó atrás Sergio Contreras quien llegó acompañado de la mandamás Beatriz Manrique. A la lista se sumó la perredista Lupita Torres Rea, Daniel Malacara de Movimiento Ciudadano y el profesor Oscar Wilelmo.

:Cada quien fue acompañado por varios personajes afines a ellos, ahí anduvo Alfredo Ling y el actual regidor José Luis Manrique apoyando a Héctor López, además de su incondicional colaborador, Gonzalo León, así como algunos integrantes de su planilla, Cristian Cruz, Miguel Vasallo, Jared González, esposa de Daniel Campos. Los priistas llegaron con sus camisas distintivas al igual que los morenistas.

:La disputa, sin duda, fue entre Héctor y Sergio. Fueron los más aplaudidos. Para algunos el mejor preparado fue el panista quien supo atajar y responder hasta la pregunta más incómodas como las de seguridad. Pero Sergio no se quedó atrás también mostró que tiene garra. Clemente mostró que es un político joven y conectó con los estudiantes, fue divertido pero con propuestas poco aterrizadas.

:A Ernesto Oviedo le dio el síndrome de “la Chimoltrufia” como decía una cosa, decía otra. Si fuese un examen todo indica que el maestro de Panal Oscar Wilelmo hubiese reprobado; y quien sin duda seguirá haciendo un excelente trabajo pero en la ciencia es el científico Daniel Malacara mientras que Lupita Torres Rea quedó a deber.

:Independiente de las disputas que hay en el priismo guanajuatense por la dirigencia estatal y por las decisiones que se tomaron para integrar las listas de candidatos que están en juego en el presente proceso electoral, el repentino cambio que se realizó del presidente del Comité Nacional, donde bajaron a Enrique Ochoa Reza y subieron a René Juárez es un indicativo de que las cosas están muy descompuestas, no solo en el terruño sino en todo el país.

:Hacía apenas una semana Ochoa vino a echarle porras a su candidato Gerardo Sánchez, poco le duró el gusto, porque pronto dejaron a los priistas locales con la percepción de orfandad, con este cambio de timón. Los jóvenes tricolores ya atisban que el diagnóstico después del 2 de julio tendrá que ser implacable; si no hay relevo de generación, sus propios jerarcas les estarán poniendo el ejemplo más claro de cómo no hacer política.

:Dejan a Nueva Alianza con un palmo de narices en el municipio de Guanajuato. Resulta que la maestra Susana Greenwell Hernández, ahora ex candidata a la presidencia municipal de la capital, acabó por desencantarse y renunció a la postulación y le entra al quite Gloria Gutiérrez Quintero. No fue la única renuncia, sino que se fue toda la planilla; pero ya metieron al órgano electoral local a quienes sustituyen a los renunciantes.

:No cabe duda que en todos lados se cuecen habas, y es que Rosa Irene López López, la diputada priista que entró en lugar de la ex priista Irma Leticia González Sánchez, tuvo que cortar enseguida la primera entrevista que ofrecía cuando le preguntaron sobre su hijo, que fue detenido en marzo por andar atracando estudiantes de la prepa de Irapuato.

:Lo único que alcanzó a decir es que llega con toda la actitud; a aprender de sus compañeros; lo demás son temas personales,… no tengo nada más que decir…gracias… gracias…, con qué calidad moral podrá dar una postura en el tema de seguridad cuando de plano en su casa no puede meter en orden a su hijo.

:Aún sigue habiendo olas en el Congreso del estado, luego de que más de la mitad de los legisladores chapulinearon para buscar ser los mandamases en sus municipios, aunque en su asignaciones como legisladoras-legisladores hayan quedado a deber.

:Apenas se estarán completando las asignaciones para que queden más o menos al 100, porque aún faltan algunos movimientos más, de los legisladores que se van para buscar ser diputados otros tres años más y cuyas campañas comienzan el 14 de este mes.