Garra de León

:El que no desaprovechó ni de chiste la oportunidad de hacerse presente y encabezar el desfile por el Día del Trabajo ¡pero en León! fue el candidato a la gubernatura, Gerardo Sánchez, arropado por los liderazgos de la CTM. El candidato caminó a lo largo de la calle Madero donde fue aplaudido en un par de ocasiones y no porque lo conocieran sino porque las personas comentaban “ahí vienen los del PRI”. “Es el PRI”.

:Tanto él como el alcalde interino Luis Ernesto Ayala Torres reaccionaron de la manera más políticamente correcta, saludarse a lo lejos. El priista desde el centro de la plaza y el panista desde el balcón presidencial. Por cierto su nombre nunca se mencionó, el maestro de ceremonia le dio la bienvenida al líder sindical Hugo Varela y a otras personalidades afines a la CTM.

:Quien se sumó unos minutos después al desfile y ocupó un lugar a un lado de Gerardo Sánchez, fue Diva Gastelum, nada más y nada menos que la secretaria de Atención para Estados en Oposición del CEN del PRI, quien confirmó que un par de horas antes se reunió con el rebaño para pedirles cerrar filas. Porque si algo sabe es que no la tienen fácil en Guanajuato.

:Su visita queda clara, no es fortuita. Vino en un momento donde el ex delegado Enrique Martini hizo que los ojos del Comité Ejecutivo Nacional voltearan a Guanajuato luego de denunciar una serie de hechos al interior del partido señalando al candidato a Gobernador. Diva está haciendo su chamba que es limar las asperezas.

:Cuando MILENIO le preguntó sobre el escrito de Martini y le enumeró varios de los señalamientos que hizo respondió tajante: “conozco la carta. Qué bueno que se fue Martini... Gracias por el trabajo que hizo”. Para la priista algo queda claro y es apostar a ganar en los estados que son oposición. No dijo que haya unidad en Guanajuato se limitó a decir que las cosas van caminando que es menos comprometedor que afirmar que las cosas están bien.

:Ayer llamó la atención que en la comida de la CROC aquí en León, donde acudieron los candidatos panistas Héctor López Santillana y Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, pareciera que cada quien andaba por su parte. O algo así como juntos pero no revueltos sin embargo el equipo del aspirante a la gubernatura aclararon el tema.

:Y es que no hay que olvidar que el PAN va solo en las alcaldía, pero no en la gubernatura donde van con otros partidos; como candidato de la coalición por Guanajuato al Frente, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo “no ha realizado hasta el momento campañas con las candidatas y los candidatos a diputaciones locales y alcaldías derivado de la prohibición del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral artículo 219”.

:Algunos puntos que señala es que los partidos políticos que integren una coalición no deberán beneficiar con un mismo gasto a candidatos postulados por el partido de manera independiente, por lo que en este momento están en consulta ante el IEEG de qué puede hacer o no el candidato con cada uno de los partidos, es decir si puede sumarse a los otros partidos en los que va en coalición al hacer campaña y no solo con el PAN.

:Ya casi están todos los contendientes que quieren la silla de la capital, si acaso faltará le candidata del PANAL, Susana Greenwell y José Luis “El Goma” Rivera Jasso, del Movimiento Ciudadano, en salir a la luz pública para hacer campaña, y ya estén todos los y las que quieren, llegar a despachar a la presidencia municipal.

:Los que han andado mañana y tarde en colonias y comunidades o de perdida en el Centro Histórico dando la mano y sacándose la foto, son el panista Alejandro Navarro, la candidata del PRD, Paloma Robles; la del PRI, Ruth Lugo, y el de Morena, Beto Loya, que ayer estuvo acompañado del candidato al gobierno del estado, Ricardo Sheffield.

:Nada de mítines numerosos porque según dicen, andan cuidando que los órganos electorales, no se los contabilicen, en el gasto de prerrogativas; lo cierto es que han logrado entusiasmar poco al electorado capitalino porque son ellos y sus equipos los que andan con banderas, tratando de ponerle ambiente a la fiesta electoral.