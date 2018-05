Garra de León

:Desde hace unos días ya despacha en Guanajuato Andrés Fernández Martínez como delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI en funciones, además del presidente del comité directivo estatal del PRI. Posición que sonó para Celeste Gómez Fragoso, lo cual, dicen, no estaba bien visto por José Huerta quien dicen ya estaba despachando en la presidencia.

:No se ha hecho tanto ruido de la llegada de Andrés Fernández, luego de la zarandeada que les hizo Enrique Martini Castillo con su salida, la cual se ventiló por una carta que dirigió a José Ramón Martell, asesor del candidato presidencial José Antonio Meade, donde acusa directamente al candidato a gobernador Gerardo García de dividir al partido, con la exclusión y desprecio de sus opositores.

:El priista apenas tenía en el cargo tres meses y en la carta le recuerda que la invitación a Guanajuato fue asumir un reto de una entidad con muchos problemas y con el objetivo de sumar votos para José Antonio Meade; reto que asumió dejando su cargo como delegado de la Secretaría de Gobernación en Michoacán. Pero señala que el actual candidato a la gubernatura es el peor de todos los que aspiraron y hoy las encuestas lo ubican en el tercer lugar.

:La carta enviada el jueves pasado a José Ramón, justo el mismo día de la visita de Enrique Ochoa a Guanajuato, Andrés Fernández y Martini ocupando un lugar en el presídium ambos fueron presentados como delegados; el primero se quedó en el estado despachando, el segundo se fue. Por cierto el que llega también trae experiencia, vamos a ver si su estadía no es fugaz hasta que incomode a alguien.

:Martini, con su salida, señaló que si hoy fueran las elecciones solo ganarían dos de los 15 distritos federales, dos de los 22 distritos locales y solo un municipio a la alcaldía, Irapuato, habrá que ver si su pronóstico es el acertado. Por cierto es aquí en Irapuato el municipio que Andrés Fernández visitó primero arropando a la priista Yulma Rocha.

:Los priistas ven que hay posibilidades y buscan sumar todo el trabajo que se pueda, incluso en próximos días se estará sumando como coordinador de campaña Alejandro Arias, un conocedor del teje y maneje en las entrañas de las campañas. Operador nato y de toda la confianza de la candidata. Aseguran que el mismo nuevo delegado del CEN ve todas las posibilidades de ser gobierno por lo que advierten que el panista Ricardo Ortiz no la tendrá fácil.

:Por cierto, un priista que tal parece que se hizo ojo de hormiga es Santiago García, quien de plano no se ha hecho público los últimos días. Hay quienes aseguran que anda más bien ocupado amarrando su regreso como secretario general adjunto al sindicato de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), porque aunque dijo que se sumaría a la campaña del candidato a la gubernatura, no hay nada.

:Y el que sigue metiendo calor a las campañas es el ex panista Ricardo Sheffield y ayer nuevamente le tundió al gobernador Miguel Márquez, ahora exige que se explique sin rodeos, en qué se está gastando lo que se recauda por el impuesto del 2% a la nómina, un tema que por cierto los empresarios de León ya señalan en sus propuestas entregadas a los candidatos.

:“Queda claro que no hay nada claro, que no hay nada transparente en el ejercicio de ese 2%, el gobierno de Miguel Márquez no ha transparentado el ejercicio del impuesto del 2% a la nómina”, fue su declaración ayer en campaña en el municipio de Silao y algo tiene razón el aspirante a la gubernatura, nadie tiene claro a dónde va a parar ese dinero recaudado.

:Ahora que salió el tema a relucir, varios empresarios han manifestado su preocupación en el tema y más porque dicen en que ese monto va como amortización de la deuda que adquirió la actual administración, no dudan que incluso se venga arrastrando así desde antes.