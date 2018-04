Garra de León

:Ahora resulta evidente que las piedras en el zapato de Gerardo Sánchez, candidato del PRItanic en el estado, simplemente salen en cuanto se siente el estorbo, tal parece que eso fue lo que sucedió con el ex delegado del CEN tricolor, Enrique Martini, quien en una airada misiva reclamó que lo hayan relevado como mandamás en el estado y hasta le echó sal a la herida al asegurar que Sánchez García no debió nunca ser el candidato a gobernador.

:Es evidente que quien estorba al grupo que actualmente maneja al tricolor simple y sencillamente desaparece de la escena política del Parque Jurásico y prueba de ello, por ejemplo, es el relevo de tantos priistas que ya se hacían participando en la contienda de este año como el alcalde de Guanajuato, Edgar Castro, quien ni los reclamos en el CEN tricolor le valieron para que no se le impusiera a su ex contrincante panista como candidata del PRI a ocupar su puesto. Agregue a ello que el PRI Guanajuato no tiene ni dirigente ni delegado, como si todo fuera de maravilla… ¡de risa loca!

:A quien no se le vio en ninguno de los eventos de arranque de campaña de Héctor López Santillana, fue al aspirante al gobierno del estado por la coalición Por Guanajuato al Frente, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, a diferencia de Clemente Villalpando del PRI o Sergio Contreras del Verde a quienes sí los acompañaron sus respectivos pares al ejecutivo estatal; a Héctor lo acompañaron los dirigentes estatal y municipal de Acción Nacional, Humberto Andrade y Alfredo Ling.

:Eso sí el alcalde con licencia desde un día antes de arrancar su campaña, que lo hizo mediante un mensaje breve difundido a través de las redes sociales, advirtió que a él lo que le importaba era verse acompañado por los ciudadanos quienes a fin de cuenta serán los que voten por el aspirante a regresar a la silla que ocupó hasta hace unos días. Por cierto, quien no se perdió el arranque fue Gabriel Pérez, presidente del patronato de la Feria… ¿sentirá pasos o es solo simpatía?

:Hablando de Diego Sinhue, nos cuentan desde su equipo de campaña que respecto a los temas de seguridad sí se han hecho consultas a especialistas en el tema para avanzar en las propuestas iniciales presentadas cuando arrancó el período de proselitismo, y es que en este espacio comentamos que si bien es cierto era el único que había presentado sus propuestas había anunciado foros de consulta que no se habían hecho.

:Esta semana inicia una serie de encuentros con los candidatos a gobernador en total cinco, cada domingo de mayo y el primer domingo de junio en donde un grupo de expertos y periodistas colaboradores de MILENIO se encargarán de analizar las propuestas de los aspirantes a ocupar la silla del Ejecutivo del estado, además de que habrá la oportunidad de exponer cada una de las ideas que tienen también conoceremos varias facetas del candidato en turno, la reseña de estos encuentros la podrá leer el próximo lunes en este diario y el programa lo podrá sintonizar por la señal de Multimedios Televisión, el próximo domingo a las 9:00 de la noche. Seguro habrá novedades.