Garra de León

:A quien le dio el síndrome de la Chimoltrufia fue a Gabriel Pérez Navarro, presidente del Patronato de la Feria, quien como dice una cosa luego dice otra; al comparecer en el pleno del Ayuntamiento, ahora resulta que en su defensa dijo que pudo haber dado una cifra no exacta de tantos números que maneja la Feria, ¡pues que ni que fuera un evento que se hace los 365 días del año!

:Pues su error no es de un peso o de un par de ceros, resulta que fue de varios millones de pesos, de un evento que se realiza cada año y por cierto no es nuevo en el puesto. La información la dio a conocer MILENIO desde febrero y tuvo que llamarlo a comparecer el pleno del Ayuntamiento para intentar aclarar las cosas, porque las dudas siguen.

:Pese a que la fecha de comparecencia ante el pleno del Ayuntamiento ya la conocía desde hace varias semanas atrás, Gabriel Pérez nomás no pudo aclarar ninguna pregunta o duda de las que le hicieron los regidores de oposición y tuvo que ser asistido en repetidas ocasiones por Fabián Obregón quien maneja las cifras al revés y al derecho.

:En entrevista cuando nuevamente se le insistió sobre los costos de los espectáculos, dijo “no recuerdo cuándo yo dije eso”, ¡claro!, como no le cuesta de su bolso, si lo pagara quisiera ver esa respuesta, ¡ah!, se le olvida que hay audios donde está su voz y respondió inicialmente el costo, y hoy ya no da cifras “no me quiero equivocar”.

:El regidor Jesús Vázquez García propuso que antes de que se puedan hacer otro tipo de contratos y ediciones futuras de la Feria se realicen mesas de trabajo con el consejo de la Feria y el Ayuntamiento, pero quedó en el aire, ya que el alcalde interino Luis Ernesto Ayala Torres dijo, es preferible que el Patronato de La Feria sean los que tomen la iniciativa, a ver si a la larga no le sale contraproducente.

:Le informamos ayer en nuestra diferentes plataformas, que a 27 días de campañas a la gubernatura, solo ha quedado en discurso el tema de la seguridad, porque nomás no hay propuestas claras, si bien Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ya presentó una, ya no han dicho nada; se le buscó al coordinador del eje de seguridad, el senador Fernando Torres Graciano y no hubo respuesta, es más ni sus luces, lo bueno que andan buscando el voto.

:El único candidato que atendió de inmediato y dijo que es cuestión de días que presente su propuesta fue Felipe Arturo Camarena del Verde; después se sumó Bertha Solórzano; Ricardo Sheffield no respondió pero ya había dicho anteriormente que realizaría foros y el que de plano ni fu ni fa fue Gerardo Sánchez.

:La mayoría de diputadas se despidieron gustosas para emprender sus campañas políticas para alcaldías el próximo domingo, incluso se sacaron la foto con sus colaboradores y con sus compañeros diputados, antes de dejar su Casa Legislativa.

:Comotodas fueron aprobaciones de licencias por unanimidad, llamó la atención que la diputada Beatriz Manrique Guevara, coordinadora de los diputados del Verde, votara en contra de la solicitud de Alejandro Navarro Saldaña, quizá en remembranza de aquel descuento por abandonar el salón de Pleno, junto con los diputados del PRI, justamente cuando Navarro ocupaba la presidencia de la Mesa Directiva.

:Otro que ya hizo maletas, es el secretario general del Congreso del estado, Christian Cruz Villegas, que va apuntado en la sindicatura de la planilla de Héctor López Santillana, que buscará la reelección en el municipio de León, posición que le toca jugar porque de plano no tenía cabida en ningún otro lugar.

:Prácticamente ya hizo toda la entrega recepción con el abogado leonés Jorge Jiménez Lona, que sale del grupo de asesores del PAN, para asumir el cargo de manera formal en la Secretaría, el próximo domingo, pero ya está al tanto de las tareas que hay en curso y quien va como su suplente como síndico.

:La que dicen que no quiere irse es la presidenta de la Comisión de Educación, Leticia Villegas Nava, y no habría nada que reprochar, si no fuera porque es coordinadora de campaña del alcalde Héctor López Santillana, y porque como se sabe las campañas arrancan a todo lo que dan el próximo domingo y no hay documento de solicitud de licencia por lo que podría realizar únicamente campaña los domingos, ya que entre semana sería legisladora.

:¡Caray! y los que todavía andan medio entre entumidos y extraviados, son los priistas de la capital que parece que no saben que ya empezaron las campañas al menos para el distrito federal. El que anda como pez en el agua es el ex gobernador, Juan Carlos Romero que no pierde tiempo para anunciar visita a comunidades, colonias y mercados, en su cuenta de Twitter.