Garra de León

:El que no perdió el tiempo en señalar que las cosas en el tema de seguridad no se están atendiendo de la forma correcta en Guanajuato, fue el aspirante al senado y ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, es más destacó que a la llegada de Miguel Márquez al gobierno, Guanajuato no aparecía en el mapa de varios delitos y hoy está en todos.

:Solo bastó con preguntarle al priista en cómo veía las cosas en Guanajuato en materia de seguridad para soltarse y mandarle decir a Miguel Márquez de manera muy directa que no esté eludiendo su responsabilidad con el discurso que algunos temas le tocan a la Federación y que se ponga a trabajar.

:Incluso Osorio Chong recordó que al frente de la Secretaría de Gobernación se dio todo el apoyo a Guanajuato y prueba de ello es que se redujo el robo al tren y ahí está los números; por lo que todo aquel Gobernador, incluyendo a Miguel Márquez, que responsabilicen a otros niveles de gobierno por lo que está ocurriendo es solo eludir su responsabilidad.

:Ah por cierto, hasta recordó que como Gobernador de Hidalgo, nunca pidió el apoyo a la Federación para atender los problemas que le aquejaba a su estado; lo que llamó la atención es que el evento que encabezó el priista con los aspirantes al Senado el gran ausente fue el candidato a gobernador Gerardo Sánchez a quien de plano dicen no le llegó la invitación pese a tener una agenda con actividades privadas.

:Pero donde sí estará presente el candidato a la gubernatura será hoy en la visita que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Enrique Ochoa, que realizará en Guanajuato, dos serán las sedes en las que esté presente, León y la Capital, donde tendrá reuniones privadas y otras masivas.

:Por ejemplo, la primera reunión será en León al mediodía en la CTM donde esperan más menos 400 personas, estarán presentes los candidatos a diferentes cargos de elección popular donde muy seguramente el mensaje irá en torno a cerrar filas, algo que en el partido ha dejado mucho que desear. Luego vendrá un encuentro con medios.

:Ochoa luego se trasladará a la Capital ahí tendrá una agenda apretada, desde una comida privada a las 15 horas, después una reunión con los jóvenes priistas en el auditorio Luis Donaldo Colosio en el comité directivo estatal y concluirá con un evento público con mujeres donde se espera la participación de unas 500, evento donde se espera el mayor número de participantes.

:Más allá de la búsqueda intencional del reflector y de la foto, en el Instituto Electoral local, están tratando de proteger y blindar un proceso que puede resultar muy cuestionado, si no se atan todos los cabos que tiene esta que será la madre de todas las elecciones, por ser la elección más grande de la historia del país.

:Los llamados que hace la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema estatal Anticorrupción Arminda Balbuena, de que ninguna autoridad podrá sola con el paquete, debería ser escuchado también por los tribunales, que en más de una ocasión ponen en entredicho lo que determinan las instituciones.

:Donde ya hay titular es en Desarrollo Institucional, posición que dejó Enrique Sosa para meterse de lleno a la campaña de Héctor López Santillana, ahora el cargo lo asume Carlos Pimentel Faes quien se desempeñaba como director de Modernización Administrativa al interior de la dependencia.

:Lo que aún no está muy claro es el lugar y hora de arranque de la campaña de Héctor López Santillana, se siguen afinando los últimos detalles; quienes ya tienen todo listo es el candidato del Verde, Sergio Contreras, quien arranca a las 6 de la tarde en Las Joyas.