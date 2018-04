Garra de León

:El que se está metiendo hasta la cocina es alcalde interino, Luis Ernesto Ayala, ya revisó las delegaciones mejor conocidas como CEPOLES y encontró fallas, no solo administrativas sino hasta estructurales. Por lo pronto ya ordenó a la Dirección de Obra Pública revisar los inmuebles y realizar un análisis para ver qué se puede hacer.

:Lo de inmediato es reparar las instalaciones para que sean espacios dignos para los detenidos. El Alcalde sabe en qué condiciones está recibiendo la ciudad y que hoy los principales detenidos son jóvenes por faltas administrativas y lo cual, por cierto, pudo constatar en vivo y a todo color, porque el viernes se sumó a los operativos.

:Y ayer también en la encerrona de gabinete en la que estuvieron todos los titulares de área dicen que les leyó la cartilla no a uno, a tooodos y les dejó bien clarito “no voy a solapar a gente que no trabaja, si no están haciendo bien las cosas, tomaré decisiones firmes”.

:Para quienes dudaban de que Luis Ernesto iba a poner orden en la Presidencia Municipal durante estos dos meses creo que ya les quedó claro que se ponen a trabajar o se van a la cuerda floja; y es que ¡quién le va a enseñar el padre nuestro al señor obispo!, la postura del Alcalde Interino puso a temblar a varios.

:Si no hay que preguntarle al director de Servicios Generales, Genaro Villalpando Hernández, que está en la lupa, luego de que un portal de noticias ventiló fotos y videos que en plenas horas de trabajo, sus muchachos se ponen a ver partidos de futbol, realizar otras actividades o de plano dormirse frente a todos.

:Ni cómo ayudarle, las imágenes son contundentes. Imagínese si el titular no puede meter en orden a la gente que depende de él, ¿cómo estarán las cosas en una de las áreas más importantes de la administración?, donde se parte de la compra de la contratación de proveedores; pero otro que anda en la misma línea es el titular de la Dirección de Comercio y Consumo, Fabricio Ibarra Rocha.

:Es el colmo que no esté enterado de cómo andan haciendo las cosas sus muchachos. Luego de que se investiga a un inspector que quedó grabado en un video el trato que le daba a un niño, el Alcalde ya instruyó a la Contraloría para que agilice la investigación; bueno dicen que ya se dio de baja al que se quedó dormido, imagínese como le puede ir al que está maltratando al niño.

:Jaime Rodríguez “El Bronco” en pleno debate de los aspirantes la Presidencia, proporcionó su número de teléfono en televisión abierta y luego lo hizo público en sus redes sociales para que los ciudadano lo contacten para cualquier cosa, 811 9770515; y ayer su mensaje en redes fue “ya se me saturó el celular. Para seguir leyéndolos me mándenme mensaje directo por favor”.

:En Guanajuato, Diego Sinhue no dio su número personal pero sí lanzó una aplicación y ofreció un número de teléfono para que los ciudadanos lo contacten y así escuchar, leer y hasta guardar las propuestas que le quieran hacer en los rincones del estado que no pueda llegar. Y es que con tal de ganar votos todo se vale incluyendo el uso de la tecnología.

:Vaya broma de mal gusto la que realizó el conferencista Helios Herrera, contratado por Gobierno del Estado y lo cual trascendió en redes sociales, “cuando la violación es inminente, pues ya lo mejor es que no te resistas, porque si te resistes duele más, mejor gózalo”, dijo, después haciendo la aclaración de que era una broma, ante cientos de jóvenes. La pregunta es ¿a quién se le ocurrió traerlo?

:“Hola!!!! Perdón, perdón, perdón, acepto totalmente que hice el comentario durante mi presentación como una broma y entiendo ahora de mal gusto. Asumo totalmente la responsabilidad. En la intención de conectar con los jóvenes me excedí en la broma. Y ofrezco disculpa pública”, escribió en su cuenta de twitter. Luego de esa barbaridad, a ver si alguien mete orden en este tipo de contrataciones porque seguramente no vino por 5 pesos.