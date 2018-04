Garra de León

:El primer encuentro entre los cinco candidatos a la gubernatura de Guanajuato ya se dio. Haya sido como haya sido. El ambiente fue de cordialidad, aunque imperó el junto pero no revueltos y la prueba de ello quedó plasmada en las fotografías.

:El puntual a la cita fue el panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, arropado por los dirigentes del PAN, PRD y el representante de MC, Rodrigo González, por cierto hay que recordarle que “cae más pronto un hablador que un cojo”; el segundo en llegar fue Felipe Arturo Camarena acompañado en todo momento por Beatriz Manrique.

:Casi a la par llegaron Ricardo Sheffield de Morena y el priista Gerardo Sánchez; el primero acompañado por ahora ex panistas como el doctor Raúl Márquez Albo, Bruno Fajardo, Moisés Macías y quien fuera el director de Protección Civil en aquella administración municipal Felipe Ríos Maldonado, por cierto los ex panistas pasaron por largo que ahí estuvo su ex dirigente Humberto Andrade Quezada y él aplicó lo mismo.

:El segundo, Gerardo Sánchez, estuvo con la gente que ha impulsado, uno de ellos Clemente Villalpando, aspirante a la alcaldía de León, y la ahora tan sonada Celeste Gómez Fragoso quien suena a suceder en el cargo a Santiago García, su presencia fue clara, estuvo en un momento clave con el candidato a quien le achacan todos los cambios que se han dado en el priismo; quién se sacó tache porque por ser puntual fue la maestra Bertha Solórzano candidata del PANAL acompañada por el ex dirigente del SNTE sección 13 y ex diputado, Juan Elías Chávez.

:Y al momento de la primer fotografía de los cinco con los empresarios, los ganones al centro fueron Ricardo y Gerardo; los últimos en subir por el tumulto de gente fue la Maestra, Felipe y Diego, por cierto el panista prefirió la esquina y lejecitos de su ex compañero de partido; al salir y retirarse de lugar les favoreció que fueron interceptados por los medios y eso les dio oportunidad de pasar de largo el saludo final.

:La visita sorpresa de la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu al estado, a 48 horas del anuncio de Santiago García López de que aventaba el arpa, en pleno proceso electoral, cuando pudo haberse quedado hasta después de la jornada, vino a levantar el avispero tricolor que aún no decide a quien se le va a encargar esa tarea.

:De hecho una de las versiones que corre fuerte en los corrillos priistas es que vino a eso, a evaluar a los nominados y nominadas para encabezar la dirigencia y tomar la decisión menos dañina, para las filas priistas. Lo que le resultará altamente difícil porque ya llevan buen número de heridos.

:Además de este miércoles, Ruiz Massieu, que estuvo en sendas reuniones privadas con el candidato Gerardo Sánchez y los liderazgos locales en Irapuato y León, prolongaría su estancia para visitar el Comité Directivo Estatal, que está más triste que un velorio.

:Por cierto, quien sí confirmó que el candidato presidencial Pepe Meade estará pronto en Guanajuato es Gerardo Sánchez, quien calificó como una “falacia”, quienes interpreten su ausencia al día de hoy o su reagenda en varias ocasiones para visitar el estado debido a la situación interna del partido, ya que esto ocurre en todos los partidos políticos.

:Está confirmado que la guillotina anda suelta en la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) y ya llevan al menos 40 empleados despedidos, principalmente del área de Auditoría. Según las víctimas, hasta bien los tratan, los llevan a la oficina de Administración nada más para darles las gracias y que firmen su finiquito.

:Según ellos es para hacerle cancha, a los compromisos del director Juan Víctor Fonseca o hasta del mismísimo mandamás Javier Pérez Salazar. Otra de las versiones que manejan es que se debe al avance de la fiscalización electrónica y que por eso ya no necesitan tanto personal.

:De las cosas insólitas que pasan en la ciudad de Guanajuato. En las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad CFE, en la glorieta del Laurel en la capital, la gente empezó a protestar porque en uno de los cajeros, en lugar de tener en la pantalla institucional, nada menos, había una página porno, que de inmediato fue reportada a las oficinas centrales. Personal de la comisión ya investiga y habrá sanciones, según subraya.