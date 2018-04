Garra de León

:Y el que no pensó dos veces en responder que ante la inseguridad que se registra en Guanajuato, está blindando su entidad fue el panista Francisco Domínguez Servién, y es que cuando se le preguntó sobre los operativos que implementan explicó que se debe por los problemas del huachicoleo, crimen organizado que ha pegado.

:Hay alerta de blindar en entradas y salidas, todo con una comunicación de Gobernador a Gobernador y los pares de seguridad; dijo que en dos años y medios trabajan para que no se pase para Querétaro lo que ocurre en el tema de seguridad, por lo que han blindado las carreteras que colindan con Guanajuato como por Celaya, los Apaseos y San José Iturbide.

:El panista acudió ayer a la sesión de la CONAGO que se realizó en el Tianguis Turístico, en Mazatlán, Sinaloa, y cuando se le entrevistó sobre el tema de seguridad respondió de su ronco pecho que Querétaro no tiene problemas de seguridad como el resto de las entidades con las que colindan, por eso han metido seguridad y operativos permanentes ¡será!

:Lo que generó una serie de especulaciones fue la salida de Santiago García del comité directivo estatal del PRI, previo y luego de su anuncio de dejar el cargo al frente del Comité Directivo Estatal porque venció el período para el que fue electo; un par de nombres suenan para quedarse en el cargo hasta que se realice un nuevo proceso de elección, mientras al frente quedará José Huerta Aboytes, lo cual no extrañó a nadie.

:Las especulaciones se generan justo por su salida en este momento cuando no tiene juego en ninguna otra posición. Ni va por ningún cargo de elección popular y tampoco tiene una cartera ni nombramiento claro en la campaña del candidato a la gubernatura, Gerardo Sánchez García, y sobre todo porque siempre se habló de una buena relación entre ellos o al menos eso se dejaba entrever.

:Por un lado, los priistas dicen que es de pena ajena lo que está pasando en el PRI de Guanajuato, ya que es la primera vez que un Presidente deja el cargo como lo hizo Santiago en plena jornada electoral. Otros señalan sin titubeos que lo que falta es orden y que alguien tome las riendas del partido, porque hoy no hay esa figura por lo que coinciden que la salida de Santiago beneficiará a todos.

:También es una realidad que desde que Santiago asumió el cargo no pudo cerrar filas con el resto de los grupos principalmente con el del hoy embajador Francisco Arroyo Vieyra lo que se convirtió en su talón de Aquiles. ¿Dónde tendrá juego?, lo que hoy se vive está muy distante a lo de hace cuatro años cuando llegó arropado por diferentes grupos al cargo del que ya se despidió.

:Los que están seriamente preocupados es un grupo de priistas por la llegada de Celeste Gómez Fragoso como ya lo dejaron entrever, porque de plano dicen no tiene nada que aportarle al partido y no mueve un dedo si es que el candidato a la gubernatura Gerardo Sánchez no da una indicación.

:Por lo pronto se espera que entre mañana y jueves iluminados del Comité Ejecutivo Nacional del PRI visiten Guanajuato para agilizar el nombramiento. Quien también regresa al escenario público es el doctor Primo Quiroz como delegado del ISSSTE de donde, por cierto, salió corrido por sumarse a una manifestación de médicos en el 2014.

:La participación del doctor Primo Quiroz en la marcha “Yo soy 17” fue en julio del 2014, y luego de un año y cinco meses se anunció su cambio, al igual en ese momento que a su homólogo de Jalisco; el entonces movimiento se generó a nivel nacional luego de la muerte de una joven en el estado de Jalisco, 16 médicos fueron acusados de homicidio culposo derivado de negligencia médica.

:La semana entrante en el Congreso del Estado le estarán dando la bienvenida a los diputados suplentes, luego de que los titulares se van de campaña en busca de alcaldías, en la mayoría de los casos. A los nuevos ya les andan armando un tour, para que conozcan cada uno de los recovecos del edificio; el área administrativa, la presidencia, el pleno etc. para que no se pierdan en la inmensidad de la Casa Legislativa. ¡Ah! y también los van a capacitar en los temas legislativos para que tampoco pierdan tiempo en descubrir lo que tienen qué hacer.

:Morena contra Morena, para ajustar las planillas que se aprobaron en el Instituto Electoral del estado de Guanajuato, la representante del Movimiento de Regeneración Nacional concedió que habría que hacer las modificaciones que finalmente permitieron el tránsito para la aprobación. Sin embargo, advirtió que se peleará en tribunales que se les respete lo que ya estaba decidido y acordado de antemano, para que sus propias propuestas vean que sí tienen palabra.