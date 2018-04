Garra de León

:Pues resulta que será hasta el próximo 26 de abril cuando Gabriel Pérez Navarro, presidente del Patronato de la Feria, comparezca ante el Ayuntamiento para rendir cuentas del gasto de la edición de la Feria; por obra del Espíritu Santo no apareció ayer en la Sesión de Ayuntamiento según que porque aún no ha sido aprobado por el consejo del Patronato de la Feria, que dizque las finanzas.

:O habrá sido porque MILENIO ayer publicó que ¿“Inflan gasto en espectáculos de la Feria de León”?, su ausencia brincó en la sesión y los de oposición echaron montón, Salvador Ramírez Argote exigió que se rindan cuentas claras, Gerardo Fernández señaló que es momento de proceder a denuncias administrativas, civiles e incluso hasta penales contra quien resulte responsable.

:Ya hay fecha para la visita en Guanajuato de Margarita Zavala, candidata independiente a la Presidencia de la República. El encargado de darlo a conocer fue el doctor José Ángel Córdova Villalobos quien la conoce bien y quien es un convencido de que es la mejor opción.

:Otros candidatos que ya visitaron la entidad fueron Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador y ya está en puerta la visita de la ex panista, quien seguramente el escenario al que enfrentará será muy diferente al que se dio cuándo visitó el estado como panista y aspirante; lo que llama la atención que el que de plano nomás no tiene fecha es Pepe Meade.

:Incluso en entrevista en radio de Enlace de Multimedios /MILENIO, Luis Madrazo, asesor en Políticas Públicas y Económicas de Pepe Meade, dijo que aún no hay fecha, no porque no se quiere sino por cuestiones de agenda, pero que muy pronto estará en la entidad, si bien al menos dos fechas ya estaban programadas, hoy simplemente no hay nada, ¿en realidad será por cuestión de agenda y no por otro asunto?

:Usted recordará la manifestación pacífica registrada el miércoles pasado por operadores de la plataforma de taxis ejecutivos Uber, pues resulta que por ahí fue captado una persona identificada con el partido de Morena de nombre Mario Hernández Muñoz, testigos aseguran que fue uno de los principales incitadores para llevar la marcha hasta las oficinas de Movilidad.

:Si bien hay derecho a la libre manifestación, el problema es que luego esto entorpece la circulación de los ciudadanos que tienen que trasladarse a otros lugares como su trabajo y que se ven afectados solo por unos intereses de unos cuantos y más al tomarse la principal avenida de León. La manifestación concluyó en la deportiva del estado aunque no dude que vuelva a repetirse.

:Por cierto, los conductores de esta plataforma a quien buscaron fue al candidato Ricardo Sheffield, aspirante a la gubernatura, su equipo dio a conocer la información; habrá que ver si buscan al resto de los aspirantes y ver qué propuesta les convence, será la primer elección en la que estos conductores se conviertan en un botín político. Al día de hoy se dicen víctimas del Gobierno del Estado por los operativos que se han implementado.

:El que ya tomó posesión y está despachando es el nuevo delegado de la SEP. Pero no se confunda el delegado no es Fito Pons quien lo cacareó en sus redes sociales, sino un tercero Pedro Francisco Rangel Magdaleno quien ha trabajado en administraciones panistas y hoy llegó a ese cargo no como la mejor opción sino para apaciguar las aguas.

:A la que le tocaron las golondrinas al final de la sesión del Pleno, fue a la diputada priista Arcelia González. Primero se despidió de sus compañeros en la Comisión de Justicia, que presidió desde que arrancó la legislatura, un día antes, ahí sus pares del PAN le desearon suerte en su nueva etapa de candidata a diputada federal.

:¿Le desearon suerte porque el proceso está altamente complicado o porque competirá contra su tío?, Miguel Ángel Chico Herrera, el ex priista que ahora trae la camiseta de Morena, esta será de las contiendas electorales que habrá que ver de qué ¡cuero salen más votos!