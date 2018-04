Garra de León

:En una encerrona que tuvo a inicios de semana el alcalde Héctor López Santillana con la gente más cercana a su círculo de trabajo dejó entrever que se irá pronto de la Alcaldía. Si bien las campañas arrancan el próximo 29 abril, en radio pasillo corría la versión de que a más tardar podía dejar el cargo entre el 26 y 27.

:Sin embargo todo indica que la salida puede adelantarse y la fecha muy seguramente podría ser la próxima semana. En los últimos días, Héctor López Santillana no ha tenido eventos públicos y apenas si se le vio la semana pasada recorriendo el parque lineal Sardaneta. De ahí en más su agenda de actividades ha sido privada, hasta ayer que por la tarde que se informó que acudiría a un evento nocturno y hoy a otro.

:Lo que también ya está casi definido es quién será su suplente en la Alcaldía y todo indica que será Luis Ernesto Ayala Torres quien tome las riendas y cuide la casa en la ausencia de Héctor López, la apuesta será la correcta, el síndico ya fue Alcalde y conoce perfectamente las actividades y responsabilidades que conlleva el cargo. Al demás al ser un político meticuloso, discreto, le abonará al trabajo.

:Lo que está a discusión es quién puede ser el coordinador de campaña de don Héctor. Dicen que la lista es muy atractiva donde incluso aparece un nombre que acaparó la atención de todos, Roberto Plasencia Torres, hijo de Roberto Plasencia Saldaña. El nombre pesa.

:No hay que olvidar que varios empresarios acompañaron al registro de Héctor López cuando presentó su carta de intención de ir por la elección consecutiva ante el Comité Directivo Estatal del PAN, entre ellos el hijo del empresario zapatero quien murió en octubre del año pasado y quien era un personaje clave en la toma de decisiones de los gobernantes en turno, fuese en el municipio, estado e incluso a nivel federal.

:Y quién por fin ahora sí tendrá que dar cuentas sobre el costo de la Feria de las Sonrisas es Gabriel Pérez Navarro, presidente del Patronato; será en la Sesión de Ayuntamiento de mañanas cuando esté compareciendo a petición del regidor priista Jesús Vázquez, luego de que en MILENIO se publicó que es una de las más caras del país.

:Veremos cuál es el desglose en los gastos que estará presentando a dos meses de que la Feria haya concluido, y de la cual hasta ahora se desconoce su precio total. Por cierto de la sesión Gabriel Pérez no podrá correr a la prensa como quiso hacerlo en una sesión de consejo, pese a ser públicas.

:Y lejos de eso vamos a ver qué explicación da para justificar los gastos que han registrado. Y si le alcanzan los argumentos para convencer a los integrantes del Ayuntamiento; quizá con los panistas no haya problema pero ahí tendrá que mostrar de qué está hecho el regidor del Verde Gerardo Fernández, para cuestionar los gastos que nomás no quedan claros y que incluso el presidente del Patronato de la Feria y el director Fabián Obregón Torres se hicieron bolas a la hora de dar la información y no por un pesos sino por varios millones de pesos.

:Y por cierto ayer se hizo el anuncio de que el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) publicó la declaración “3 de 3” que presentó el pasado sábado 7 de abril el candidato de la coalición Por Guanajuato al Frente, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, la cual dijo no hacía por obligación, sino por convicción e incluso reto a los candidatos restantes a que se sumarán al ejercicio que dijo es para ganarse la confianza de los ciudadanos.

:Sinhue declaró que solo cuenta con una propiedad en León de la cual su monto es de más de 2 millones de pesos, la cual está pagando con un crédito hipotecario y que si bien tiene otra casa en León en un fraccionamiento bastante conocido es porque fue regalo de su suegro a su esposa, no está afiliado a ningún tipo de consejo del sector privado y aseguró que no pertenece a ninguna empresa proveedora de servicios para el Gobierno del Estado.

:Mañana sesiona el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para sacar las 23 listas para ayuntamientos que dejaron pendientes en la pasada sesión. De las otras 111, que están detenidas por problemas de paridad de género, nomás no hay para cuando. Los que ya andan preocupados son los partidos que perjuran que en la integración se fueron al 50-50, candidatas y candidatos y que si ya se desajustó la equidad, es bronca del IEEG.