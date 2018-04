Garra de León

:Al parecer los candidatos de casi todos los partidos han decidido hacer como que la Virgen les habla, o de plano anticipar que van a presentar sus declaraciones de plena transparencia pero a la hora de la hora no cumplir, con excepción del candidato de la coalición Por Guanajuato al frente, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, que ya la presentó.

:En su momento el gobernador Miguel Márquez, el ahora ex coordinador de la bancada mayoritaria en el Congreso Éctor Jaime Ramírez Barba y solo un priista Jorge de la Cruz Nieto, cumplieron con esa promesa y publicaron sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal en la famosa iniciativa 3 de 3. Por ahora todo mundo habla de rendición de cuentas y cajas de cristal, pero no más ¡Y luego!, para lo que sí van a estar buenos es para brincar ahora para otra posición y seguir viviendo del erario público.

:Más que un susto les van a meter los 25 candidatos independientes que se lograrán colar a las boletas electorales, a los candidatos oficiales y sus partidos políticos el día de la elección; en algunos casos inclusive lograron entrar más de uno en los 19 municipios donde se anotaron y no hay que hace tres años ya se coló uno, José Albero Méndez en Comonfort.

:Al menos uno contendrá en Celaya, Irapuato y hasta dos en Salamanca, San Miguel y Dolores Hidalgo; esto es una muestra que los partidos ya están pasando del desencanto de los ciudadanos al destierro.

:Quedan poco más de 2 semanas, para que el 29 de abril y comiencen a darse con todo los candidatos a las presidencias municipales; no hay duda que es donde más pasiones se encienden porque son los primeros respondientes de gobierno en las 46 localidades que tiene la entidad.

:Eso y el aderezo de las calenturas y fiebres electorales que son el principal padecimiento en estas fechas, y no tienen nada que ver con los calorones de la época, es lo que habrá que ver en los próximos días. Campañas y contracampañas, mucho ruido en redes sociales, dimes y diretes y lo que haga falta con tal de convencer a los electores. Algo que todavía no prende con los candidatos a la gubernatura.

:Lo que ha causado más dolores de cabeza de los previstos a algunos de los partidos políticos y coaliciones participantes en el presente proceso electoral, es que tienen que cumplir con el principio de paridad de género tanto en lo vertical como en lo horizontal, algo que no se tenía por ley en pasadas elecciones.

:Eso quedó de manifiesto cuando en la última sesión del consejo general, la consejera, Indira Rodríguez Ramírez, puso el tema sobre la mesa lo que provocó diferir la votación para las planillas del PRD, Movimiento Ciudadano y la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social.

:Ahí la consejera dijo que la lucha por la igualdad y la paridad ha sido larga y son muchos los esfuerzos de hombres y mujeres que han estado enfocados para llegar a este momento para no cumplirlo. Por cierto este esfuerzo no le ha quedado claro al coordinador de campaña de Gerardo Sánchez, Antonio Muñoz Mosqueda a quien se le fue la lengua en una reunión en la que estuvo presente la presidenta de AMMJE, Marisol Ruenes, palabras más palabras menos dijo que ante este absurdo no les quedó de otra que contratar mujeres en diferentes posiciones ¿y así quiere gobernar?

:Recordó el tema de las cuotas, la exigencia de que las formulas contendientes fueran de un mismo sexo y el tema de paridad, que es el que se está rifando ahora; aunque no desestimó el esfuerzo de los partidos políticos por hacer listas en municipios de alta, media y baja votación para llevar el 50 por ciento tanto como para mujeres como para varones.

:El chaleco que parecía a la medida para el PRD, provocó la reacción del su representante ante el órgano electoral. Por lo pronto ya se lavaron las manos en ese asunto al afirmar que ellos cumplieron con los requisitos en materia electoral y de paridad en su proceso interno; lo que vino después fue circunstancial y de ninguna manera se trató de una intención de romper la paridad.

:También le quieren cargar el tema al IEEG porque consideran que su resolución implica un tema técnico con el que no se coincide, lo real es algo que los partidos tendrán que definir y ahí es donde habrá que tejer fino para no soltar a los demonios, porque ¿cómo van a bajar a un candidato que cumplió con todo, para que se cumpla con la paridad y se pongan candidatas?