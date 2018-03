Garra de León

:Ya se lo adelantábamos en este espacio, la que se quedó sin chamba fue la subdirectora de Protección Civil, Nancy Rivera, quien se fue dizque a un encuentro deportivo con el titular del área Salomón Ocampo la semana pasada, lo grave del asunto no fue el viaje con recursos públicos, sino que nadie se quedó al frente de la dirección y como dicen, cerraron el changarro y los más amolados fueron los ciudadanos.

:Por cierto pese a que MILENIO le consultó el miércoles a Salomón Ocampo sobre la baja de su subalterna lo negó ¿pues qué escondía?, si la ahora ex funcionaria se despidió de sus compañeros desde el martes pasado, así lo confirmaron al interior de la dependencia quienes tienen más que clara la película de lo que está pasando en esa oficina municipal.

:Resulta que el secreto se descubrió ayer cuando el tema se cuestionó en el pleno del Ayuntamiento por el regidor del Verde, Gerardo Fernández, por lo que no les quedó de otra que poner al secretario de Seguridad, Luis Enrique Ramírez Saldaña, frente a los medios y salió a confirmar el hecho, eso no es todo, le va a mandar a hacer algo así como una miniauditoría a Salomón Ocampo, ¿se quedará?

:Agárrese, los que están en sus laureles es en la Contraloría, dicen que el mismo titular Esteban Ramírez dijo que un viaje no es motivo para investigarse como lo solicitó la oposición en el pleno, que incluso él mismo ha salido fuera de la ciudad por cuestiones de trabajo y no se ha autoinvestigado… Que alguien le diga al Contralor que los amolados fueron los ciudadanos al toparse con la dependencia cerrada, a ver si así se pone a trabajar.

:La Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI, ya soltó una primera lista con los nombres de las y los aspirantes a las candidaturas al senado y diputaciones federales que ya tienen visto bueno y ahora solo tienen que acudir ante al órgano auxiliar de su entidad que les corresponde para promover su registro y complementar los requisitos.

:Una lista con un par de sorpresas, de 15 nombres solo aparecen 13, sigue en stand by los nombres de los priistas que vayan por los distritos 2 y 12; otra sorpresa es que no aparece el nombre de Gerardo Zavala Procell, uno de los hombres más cercanos a Gerardo Sánchez, actual delegado de Banobras, no se le descartaba en que le darían juego en la contienda electoral, al menos en la lista de los aspirantes a diputaciones federales su nombre no fue palomeado.

:Dicen que para el distrito 2 se lo estaría reservando al inquieto delegado de Conagua, Humberto Navarro, quien anda muy calladito, hasta el año pasado su nombre sonaba fuerte como posible aspirante a la candidatura a la alcaldía por San Miguel de Allende, ahora sólo habrá que esperar si su nombre se pone sobre la mesa y le dan juego en la diputación federal.

:Mientras que para el 12 aún es un misterio sin embargo muchos son los tiradores, aunque no dude que el que llegue será del grupo cercano del aspirante a la gubernatura, al menos el teje y maneje en las posiciones han sido para favorecerlo.

:De ahí en más los nombres que aparecen solo reafirman que los que abanderan al partido casi todos por no decir todos son gerardistas. Ahí aparece el nombre de la aspirante al Senado y tan criticada por los mismos priistas Azul Etcheverry; así como de los priistas que quieren verse en San Lázaro, Ángel Eduardo Zamora, Laura Belén Serrano, Jaime Kirchner, Claudia Navarrete, Arcelia Licea y Arcelia González, entre otros.

:Hay un rumor fuerte y cuentan que el candidato a la gubernatura por el PRI, Gerardo Sánchez, para garantizar resultados buenos en la contienda del primero de julio pidió apoyo y en México lo escucharon, por lo que ya comenzó un par de movimientos en las delegaciones federales, el objetivo será cacarear los resultados del Gobierno Federal y de ahí agarrarse para fortalecer su campaña.

:El primer cambio se dio en la delegación de Sedesol donde sale Adrián Hernández quien apenas iba por los nueve meses en el cargo, lo sustituye María de Lourdes Acosta Amaya quien ocupó en el 2015 aquí en Guanajuato la delegación de Sagarpa y algunos priistas coinciden que trae varios pendientes, solo es cuestión de rascarle. Otro cambio que se dará en los próximos días, dicen será en Sedatu donde también las horas ya están contadas para Javier Contreras y otras en la mira son Fifonafe, Registro Agrario, SCT y Prospera.