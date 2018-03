Garra de León

:Los que andarán muy activos este fin de semana serán los del Partido Verde y es que el domingo a las 10 de la mañana comienzan los registros de los aspirantes a abanderar las alcaldías así como los distritos locales, una labor titánica en la que han estado trabajando tanto el dirigente estatal Sergio Contreras como la misma Bety Manrique.

:Sumado a que por primera vez van solos a la contienda electoral, el objetivo que tienen es llevar los mejores perfiles en los 46 municipios y 22 distritos, sin embargo dicen que hasta este momento han sido palomeados un aproximado de 38 municipios y unos 18 distritos, todavía hay pendientes y esperan sacarlos en lo que resta de la semana.

:Por cierto, un municipio que están analizando seriamente es si van o no en Pueblo Nuevo, donde prácticamente es de todos sabido que la familia Solórzano han formado su monopolio penetrando a los diferentes partidos para evitar una competitividad pero dicen que en el Verde se han topado con pared, por cierto ahí el partió del tucán buscan armar un proyecto con una persona ajena al apellido y enfrentar los cotos de poder de la familia ¿podrán?

:Hoy sesiona la Comisión Permanente del CEN del PAN pero ¡oh sorpresa! no está en el orden del día el tema de Guanajuato, por lo que seguirán esperando una definición de quién podría ser el abanderado del PAN a la alcaldía de León, entre el diputado Ricardo Sheffield y el actual alcalde Héctor López Santillana.

:Por lo pronto no hay una fecha específica de cuándo podría subirse el tema, dicen que será hasta la próxima semana cuando pudiera estarse definiendo con claridad quien podría abanderar el proyecto; por lo pronto por ahora puede seguir con las veladoras encendidas Ricardo Sheffield pues aún hay esperanzas y por cierto dicen que ha dejado entrever a su gente más cercana que ha pensado seriamente continuar en el partido sea cual sea el resultado.

:Como los equipos de primera división que cambian de jugadores a cada inicio de temporada; acá en la polaca los que cambian de equipo son los jugadores, que ya se ponen aquella camiseta de cualquier equipo que les reconozca su valor en peso voto, que traen canicas o capital político, se cotizan pues.

:Nadie da paso sin huarache, después de que han probado las mieles del poder y sobre todo se dan cuenta de que no pueden vivir fuera del erario, que es lo verdaderamente adictivo y para seguir en la nómina del recurso público, son capaces de todo.

:El senador Miguel Ángel Chico se fue a Morena, donde no sabía pero ya tiene candidatura; también se fue la diputada Irma Leticia González tras la candidatura a la presidencia municipal de Irapuato, allá le competiría a su ex correligionaria Yulma Rocha los votos, además del alcalde que quiere reelegirse Ricardo Ortiz Gutiérrez. En la capital, Ruth Lugo, se va del PAN después de 21 años de panismo simpatizante y militante, y aparecerá en las boletas con otra camiseta.

:Pero no pasa nada, eso es en cada elección; todos se acomodan con el que les ofrece más respaldo y más posibilidades de ganar. Y como siempre los que no tienen comentarios, los no voy a opinar nada al respecto, los respeto su decisión pero no la comparto, son los dirigentes de los partidos políticos que no quieren cargar con esos muertos de lastre ahora que arranquen las campañas formalmente.

:Humberto Andrade, pastor de los panistas, dice que él no ve ninguna desbandada, que tienen miles de afiliados para preocuparse por una persona; en el mismo tenor el dirigente priista Santiago García López, asegura que algunos priistas conocidos cambiaron de marca, que alcanzarían unos 6, pero no hay nada de qué preocuparse, con un padrón de miles de militantes.

:Se pronostica que los cambios sigan en los próximos días, sobre todo porque están por definirse las candidaturas a las presidencias municipales donde se sabe, los que traen equipo completo o semi completo son los de siempre, PAN, PRI, PVEM, PRD; la chiquillada se prevé que no alcance ni al 50 por ciento de los municipios.

:Y no pierda de vista a la diputada Bárbara Botello quien sigue reuniéndose con liderazgos de diferentes partidos y parece que más de uno le ha hecho ofertas importantes ¿se sumará a la lista de los que desfilan del partido emanado?, por lo pronto el fin de semana se reunió nuevamente con los de Morena, algunos dicen que ya amarró la diputación pero los barbaristas niegan el rumor.