Garra de León

:Ya hay fecha y será mañana que sesione la comisión permanente del CEN del PAN, uno de los temas relevantes es sin duda el caso León donde van dos registros Héctor López Santillana y Ricardo Sheffield quien no se ha bajado en ningún momento de sus aspiraciones e incluso ha buscado acercamiento con los liderazgos nacionales de su partido.

:Sin duda, el candidato para León que lleva el visto bueno de prácticamente todos los grupos es el Héctor López Santillana. La aprobación que se haga sin duda generará una serie de reacciones veremos si en el CEN van en contra del marquismo eligiendo a Ricardo Sheffield o en contraparte cuál será la decisión que tome el actual diputado federal.

:Los panistas de la capital, siguen sin estar completamente convencidos de que el diputado Alejandro Navarro Saldaña sea el mejor candidato, para llevarlos al triunfo en el municipio de Guanajuato. Aunque también no se acaban de poner de acuerdo en quién podría ser mejor carta, alguien que les garantice que puedan llegar los azules a la casona municipal.

:Sobre todo porque están considerando que el que se perfila como candidato de Morena-PT-ES, es nada menos que Roberto Loya, el ex asesor de los diputados del PRD, en el Congreso del estado y ex candidato al gobierno en la pasada elección, donde no ganó, pero logró meter tres regidores.

:Otros atorados en la decisión de quien puede ser su candidato al gobierno municipal de Guanajuato, son el Partido Verde, tienen entre sus posibles al regidor Carlos Ortiz, también al delegado Israel Cabrera Barrón y al síndico Marco Carrillo.

:Ya le hemos adelantado que en todos los partidos ¡se cuecen habas!, pues para no variar, el Consejo Político del PRD, no estuvo exento de pugnas internas que obligaron a los consejeros a cambiar de sede a última hora, del hotel Gran Plaza, al Marqués de Cuevas, lo que retrasó los trabajos alrededor de 8 horas.

:De las 11 de la mañana del sábado que estaba programado, acabó realizándose pasadas las 6 de la tarde, con la presencia de 106 integrantes del Consejo Político Estatal. ¡Y qué cree!, el ganón del reparto de posiciones fue el presidente municipal de Cortazar, Hugo Estefanía Monroy, porque trae más consejeros y de entrada amarró la candidatura a la alcaldía vía reelección en su municipio.

:Su esposa, la actual coordinadora del grupo parlamentario del PRD en el Congreso, Alejandra Torres Novoa, logró colocarse en el distrito Uno, con cabecera en Dolores Hidalgo, aunque no radica en la región; también logró que la anotaran en la suplencia de la número uno de la lista de las plurinominales, que quedó a nombre de Angélica Paola Yáñez González.

:Los otros diputados del PRD, Gerardo Silva Campos e Isidoro Bazaldúa Lugo también lograron colocarse; el primero como candidato a la presidencia municipal de Acámbaro y de pilón logró colocar a su hermana Claudia en el tercer lugar de las pluris; mientras que el segundo irá en el distrito 13 con cabecera en Silao.

:En cuanto a las presidencias municipales que les dejó la coalición que establecieron con el PAN y Movimiento Ciudadano, para que la busquen solos o propongan candidatos está Moroleón, donde Jorge Ortiz buscará reelegirse y Serafín Prieto en el municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas que también buscara la elección consecutiva.

:El segundo lugar en la lista de pluris está Gerardo Alcántar Saucedo y en las candidaturas a las presidencias municipales de Tierra Blanca, quedó registrada Yazmín Rivera Rivera y en Pueblo Nuevo Cindy Alcántar Corona.

:El caso de las diputaciones federales ya estaba resuelto, en distrito X con cabecera en Uriangato le corresponde a Lilia Villafuerte Zavala y el distrito XIII el candidato es Emanuel Reyes Carmona.

:Los que siguen deshojando la margarita para elegir a sus candidatas en Celaya y Guanajuato capital, son los priistas. El líder Santiago García López, aunque dijo que el tema estaría resuelto durante la semana pasada, nomás no hubo consenso y siguen barajando perfiles.