Garra de León

:Al rendir su sexto informe de gobierno, el gobernador Miguel Márquez Márquez arrancó con el tema que más se critica y que demandan los ciudadanos, el de la seguridad. También fue a este al que le dedicó mayor tiempo, dejó claro que esto preocupa en todo el país y en Guanajuato no es la excepción.

:Ahí dio varias cifras importantes de la inversión que se ha hecho, el número de policías que se triplicó, la procuración de justicia, la nueva brigada militar, la certificación en ceresos, el trabajo coordinado entre los órdenes de gobierno, la baja al robo del tren, el aseguramiento de huachicol y, por cierto, mencionó que de 902 detenidos sólo el 5 por ciento se encuentra en prisión, el resto fueron liberados.

:En el juego o no de la cifras, reconoció que en Guanajuato sí han crecido los homicidios pero dentro del entorno nacional, se está por debajo de la media al ocupar en el 2017 el lugar 16 de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad; horas antes de este se reportó la localización de restos humanos y cuerpos en la zona de los Apaseos y Celaya.

:En su mensaje, nuevamente reprochó que hoy no se cuente con un marco legal que permita aplicar prisión preventiva a aquellos que traen armas de grueso calibre, de uso exclusivo del Ejército, ya que son personas que no pueden estar en la calle, por lo que urge las reformas legales hay que recordar que desde el año pasado hizo este pronunciamiento y hasta hoy todo sigue igual.

:Un mensaje de casi 100 minutos de los cuales 45 se centró en la seguridad. La cereza del pastel fue el agradecimiento que dio a empresarios, poderes, niveles de gobierno y sociedad el acompañamiento en el trabajo de estos seis años, “a mí me podrán criticar muchas cosas, menos de flojo y transa”.

:Quien casi quiso pasar desapercibido en el informe es el Humberto “El resucitado” Andrade, siempre se ha caracterizado por ser un político serio y discreto pero ayer rebasó los niveles, quien de plano sí aprovechó el espacio fue el secretario general Alfonso Ruiz Chico quien se movía como pez en el agua.

:Para varios panistas resultó sorpresivo el regreso de Humberto Andrade al partido, por cierto varias voces coinciden que se incorpora para no hacer mucho y prueba de ello fue en la sesión de la comisión permanente donde asumió una posición pasiva y es que dicen que ni pío dijo, literal, de plano en toda la sesión se mantuvo ajeno al tema y no hizo comentario alguno.

:Un ausente claro fue el panista Luis Alberto Villarreal, quien por cierto sigue en stand by y que seguirá ahí otro rato, aunque hasta hoy no hay nada que lo imposibilite a ser diputado federal, así es que al interior del panismo en Guanajuato confían que saldrá su candidatura sólo hay que esperar y quien sí aprovechó las cámaras fue el panista Carlos Medina quien dice que su inclusión en el equipo de campaña de Diego Singue Rodríguez es porque lo han escuchado y no lo han limitado, como ocurrió en el ayuntamiento leonés.

:El segundo más ovacionado ayer luego de Miguel Márquez fue el candidato a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya, claro por los panistas, la oposición identificada por el color de su corbata como los delegados federales que fueron de rojo mejor cruzaron los brazos y fue tan obvio ya que ocuparon un bloque de lugares de la parte baja el Teatro Bicentenario.

:El pronóstico político electoral para este mes no es apto para desesperados o desesperadas, estos días previos a los registros de los candidatos al gobierno estatal que se abre en dos semanas, el 14 de marzo y se cierra seis días después, dejará más o menos claro el panorama de quienes tendrán más posibilidades de competir con éxito en los cargos a alcaldías.

:Estamos a cuatro meses prácticamente de que los ciudadanos vayan a las urnas y el jaloneo, sigue de a peso, en algunos partidos como el PRI y el Verde para postular a cuadros competitivos que puedan garantizar buenos números para sus instituciones. Nadie le apuesta a perder.

:Además de las confusiones que se prevé generará el esquema de coaliciones parciales imagínese cuál será la convocatoria cuando el candidato a la presidencia del país, Antonio Meade, tenga un mitin a los que están convocados el PRI, el Partido Verde y el Panal, si en la entidad serán contrarios, en todas las posiciones.