Garra de León

:Dicen que “el que nada debe, nada teme”, pero ese dicho no aplica para el presidente del Consejo del Patronato de la Feria Estatal de León, Gabriel Pérez Navarro, a quien de plano le incomodó la presencia de MILENIO en una ¡sesión pública!, luego de que le hemos dado a conocer que nomás no hay claridad en el uso de los recursos y ellos son los que se han hecho bolas.

:El hecho provocó que la regidora e integrante del consejo, Beatriz Yamamoto, les recordara a todos que la sesión era ¡pública!, por lo que todo aquel interesado en el tema puede estar presente. Tanto alboroto de Gabriel Pérez genera suspicacias ¿o qué está cuidando para no hacer público el desglose del costo de la famosa Feria de las Sonrisas, por cierto la más cara del país.

:Vamos a ver si el día que comparezca ante el Ayuntamiento se pone igual y evita los cuestionamientos o pide que sea cerrado porque así como se ven las cosas algo quiere esconder, ¿o por qué el miedo de que un medio esté presente?, ¿qué está escondiendo?, ¿por qué tanto cuidado en el manejo de los números?

:Al interior del blanquiazul sonó el rumor la semana pasada de que en cualquier momento se podía bajar de la diputación local Humberto Andrade Quezada, el rumor sonó solo en unos pocos y otros a lo que se les llegó a preguntar, incluso no creyeron que eso sucedería, incluso ponían en duda que realmente ocurriera.

:El rumor ayer se convirtió en realidad, primero lo confirmó en un noticiero radiofónico y luego se envío un comunicado por parte del Comité Directivo Estatal del PAN en el que se informó que Andrade Quezada declinó a la precandidatura a la diputación local por el distrito III la noche del martes y se confirmó su regreso a la dirigencia del partido.

:La decisión, dicen, no la vio nada bien el gobernador Miguel Márquez Márquez, quien intentó persuadirlo para que no se bajara de la precandidatura, pero al menos en esta decisión Humberto Andrade no tomó en cuenta a nadie. No hay que olvidar que desde el año pasado se las ha visto negras en su partido.

:Y quizá luego del atropellado proceso que han tenido al interior del partido, ahora regrese un Humberto Andrade que retome el liderazgo y al menos haga valer su posición en los últimos meses que le quedan. Por cierto, ayer en la sesión de la permanente el que la libró y le darán juego en la contienda del primero de julio es Miguel Salim Alle quien jugará por el sexto distrito local.

:El panista desde el año pasado se dejó ver con el grupo del Gobernador y no en el de Fernando Torres Graciano en el que había cerrado inicialmente, lo único que se hizo fue un enroque, Alejandra Gutiérrez deja ese distrito y ahora va por el tercero justo el que dejó Humberto Andrade, el que sigue sin figurar es el nombre de Ricardo Sheffield Padilla.

:Los que andan muy preocupados con la atención de los ciudadanos a las convocatorias a participar en el proceso electoral 2017-2018, son los consejeros del IEEG y del INE, porque nomás no han mostrado ningún interés en ser observadores del proceso.

:De hecho, el llamado que hace el consejero Luis Miguel Rionda Ramírez para que se inscriban como observadores electorales, deja muy en claro que no hay interés por parte de las y los votantes por atestiguar la jornada del primero de julio. La convocatoria se hizo en septiembre del año pasado, han pasado seis meses y en el IEEG no hay ningún inscrito; en el INE, se han anotado solo cinco personas y el plazo vence en mayo.

:Los órganos electorales deben ser ejemplo de todo lo que predican, como es el tema de la equidad, asegura el consejero del IEEG, Antonio Ortiz Hernández, durante la sesión en la que se nombró al director de Comunicación Social, Pedro Muñiz Felipe, el consejero pidió la palabra para expresar que las sustituciones de personal que están realizando deberían ser parejas.

:En los cambios que se han realizado como en las oficinas de Cultura Cívica Electoral, Organización Electoral, la Secretaría Ejecutiva y el titular de Comunicación Social, los que se fueron eran dos hombres y dos mujeres y ahora los que llegaron son tres hombres y una mujer, ahí quedaron a deber, aunque finalmente votó a favor, porque el tema no es la capacidad, sino la equidad.