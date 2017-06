Garra de León

:El ex alcalde priista de Silao, Enrique Solís Arzola, quien está recluido en el Cereso de Irapuato, acusado de ser autor intelectual de la agresión a la reportera Karla Silva, solicitó que su caso fuera atraído por un juzgado federal y el Juez de Control, Cristian Alfredo Samayoa Mendoza, lo rechazó.

:El priista fue detenido en marzo de 2016, este año, magistrados del Tribunal de Circuito en Materia Penal también frenaron un amparo solicitado por el ex Alcalde, ya han pasado casi 15 meses y aún no se le ha dictado sentencia.

:Por cierto, ayer en la sala de oralidad del Poder Judicial de la Federación se le pudo ver Enrique Solís más calvo y canoso, de apariencia tranquila, vestía una camiseta de manga larga verde opaco y pantalón de mezclilla a diferencia de cómo lucía antes como funcionario público e incluso a diferencia de sus abogados quienes usaban traje.

:José María Morelos Sandoval, abogado del ex alcalde, argumentó en la audiencia el interés de que el caso fuera juzgado por instancias federales por tratarse de delitos de orden federal, por lo que un juzgado de fuero común no tiene facultades para hacerlo; por lo pronto el priista seguirá en prisión en espera que el proceso continúe para que se le dicte una sentencia.

:Y los que ya se preparan para su asamblea estatal que se realizará el próximo viernes son los priistas de Guanajuato y para mostrar que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) tiene la mira puesta en el estado y que está escuchando las inquietudes de la militancia, viene a encabezar los trabajos la delegada y senadora Graciela Ortiz González.

:Los trabajos se realizan con rumbo a la 22 asamblea Nacional del PRI que se efectuará el 12 de agosto, esta tiene dos objetivos que sea deliberativa y electiva; en el primer rubro se atenderá cinco temas que serán discutidos por los delegados, entre ellos la visión de futuro del partido, rendición de cuentas y ética, estatus, declaración de principio y programas de acción.

:Pero también se buscará elegir a 175 planillas para que representen al PRI de GTO en la asamblea nacional, se espera que el próximo viernes acudan unos 240 delegados priistas, por lo pronto Santiago García, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, ya giró invitación a diputados locales y federales, senadores y alcaldes, vamos a ver cuántos deciden dejar los egos a un lado y acudir a este trabajo del partido.

:Por cierto, los trabajos darán inicio a las 11 de la mañana, una hora que critican los priistas porque es horario laboral y dicen que pareciera que es con el objetivo de que no acudan y elegir a los delegados a modo.

:El salón está preparado para unas 300 personas y por lo pronto dicen que se espera un ambiente tranquilo y no de confrontaciones, efecto de la visita de los liderazgos del CEN al estado y de la visita que hiciera al líder nacional Enrique Ochoa, si es así, habrá que medir ¿cuánto les dura el efecto?

:¡Ah! desde el Congreso del Estado nos llega aclaración que lo que en realidad el diputado Santiago García quiso decir la semana pasada al pedir la reforma al Código Civil de Guanajuato, en las demandas de caso de divorcio es beneficio y apoyo de los cónyuges.

:Y para que no haya dudas, se propone que el artículo 342 “en los casos de divorcio, los cónyuges tendrán derecho a alimentos mientras no contraigan nuevas nupcias, estén imposibilitados para trabajar y no tenga bienes propios para subsistir. Además, cuando por el divorcio se originen daños y perjuicios a uno de ellos, se responderá de ellos como autor de un hecho ilícito”.

:Mientras que en el 343, se propone “en virtud del divorcio, los cónyuges recobran su entera capacidad para contraer nuevo matrimonio, salvo en el caso lo previsto por el artículo 155 del presente Código. La mujer no podrá seguir usando el apellido del marido”.

:La iniciativa de Santiago García López busca que se retome la libre determinación de contraer matrimonio una vez que se decrete la disolución del matrimonio, y que la pensión se otorgue a uno u otro, sin importar el género, sino por cuestiones de necesidad, con lo que se eliminan el espíritu discriminatorio de la ley vigente y estereotipos de género.