Garra de León

:El viernes por la tarde un Juez Federal dejó en libertad a un hombre que transportaba un arsenal de armas y cartuchos de diversos calibres escondido en una camioneta, llevará su proceso en libertad con las medidas cautelares de firmar cada 15 días en la fiscalía de Salamanca y pagar una garantía de 15 mil pesos.

:El Juez le dijo algo así “casi, casi por esto lo dejo en prisión”, ¡vaya cinismo!, ahora ya ni portando todo un arsenal es suficiente para que sigan el proceso en prisión; esta decisión del Juez, no solo hizo que los mandos de seguridad de las diferentes corporaciones hicieran una rabieta la cual es más que entendible, también dicen que el que se salió de sus casillas fue el gobernador Miguel Márquez Márquez.

:¡Y cómo no!, pues no hay que olvidar que él ha encabezado y ha sido el principal impulsor para que se legisle sobre portación de armas de uso exclusivo del Ejército, delito por el cual se proceda a prisión preventiva oficiosa, lo que hoy no ocurre; y esto sacaría a casillas a todos, si es algo en lo que se ha quitado del renglón y que se registre en Guanajuato.

:Vamos a ver si es cierto que la persona acusada acude cada 15 días a firmar como lo dictó el Juez, si bien hoy un principio del nuevo proceso de justicia penal es que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pues resulta que es inocente pese a la posesión del arsenal que se le encontró.

:En los amplios espacios de la casa Legislativa, fue tema de discusión o al menos de plática, la iniciativa que presentó al Congreso, el diputado priista Santiago García López, en el sentido de pedir la reformas al Código Civil de Guanajuato, en las demandas de caso de divorcio.

:La petición concreta es en referencia a dos artículos, que ha resuelto ya la Suprema Corte de la Justicia de la Nación al declararlos inconstitucionales: una que señala que la mujer podrá tener posibilidades de solicitar de su ex pareja apoyo de alimentación, siempre y cuando “tenga un todo honesto de vivir” y dos, que no contraiga nuevas nupcias en los siguientes dos años.

:En el caso del varón, solo si demuestra plenamente que se trata de una situación de subsistencia. La amena crítica se centró en la oración que enmarca “el modo honesto de vivir”, porque en este caso además de ser discriminatorio, no deja muy claro a qué se refiere, sobre todo, ahora que hay mucho ex político, prófugo de la justicia o de plano tras las rejas.

:Ojalá que el priista aclare a que se refiere a eso de que “tenga un todo honesto de vivir”, ¿dónde están sus asesores?, a leguas se nota que no tiene la menor idea de la iniciativa que está presentando, esto sí es motivo para que las asociaciones en defensa de la mujer se manifiesten pero principalmente lo manden a estudiar ¡derecho!

:Por cierto la diputada Leticia Villegas Nava, presidenta de la Comisión de Educación en el Congreso del estado de Guanajuato, presentó una iniciativa para erradicar la violencia escolar o bullying, con la novedad que ahora podrá denunciarse de manera anónima, aguas, no es un asunto penal, y con esta medida alumno que sea reprobado podrá hacer mal uso de este tipo de denuncias.

:La propuesta la están haciendo todos los integrantes de la mencionada comisión y hasta el momento uno de los puntos que destacan es que los actos en los que haya actos de violencia puedan denunciarse por cualquier persona aunque no esté identificada, el tema es delicado y tendrá que revisarse con lupa.

:Y hoy el gobernador Miguel Márquez tiene en agenda presentar un plan estratégico en beneficio de las Colonias Nuevo México en el municipio de Silao, el tema es importante sobre todo porque en esa zona se han registrado problemas graves de inseguridad que afectan principalmente a conductores, al ser agredidos con pedradas.

:La diputada federal Alejandra Gutiérrez escribió una carta al líder del Comité Ejecutivo Estatal, Humberto Andrade Quezada, para presentarle su renuncia como coordinadora de los legisladores panistas de Guanajuato en San Lázaro.

:Gutiérrez dijo que su nombramiento como presidenta de la Comisión de Vigilancia del Consejo Nacional de su partido “le exige cumplir tareas adicionales de mucha responsabilidad en materia de fiscalización y revisión de información financiera”, por lo que decidió declinar a su cargo como coordinadora.