Garra de León

:Hoy muy temprano estarán sesionando los integrantes del Ayuntamiento, pero no habrá nada espectacular en el orden del día, lo fuerte, fuerte, será hasta mañana que se presente ante la famosa comisión especial el predictamen que atienda el fallo de la licitación del servicio de recolección de basura, que ordenó el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ahora Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.

:Por cierto, ayer madrugaron los regidores panistas, tuvieron una encerrona para debatir el tema, pues quieren llegar con un dictamen bien planchado que no genere un debate mayor, pero como en política el tema del ‘cabildeo’ es más que válido, dicen que en lo individual el mismo alcalde Héctor López Santillana platicará el tema con las fracciones.

:La fecha fatal es el martes de la próxima semana cuando el tema se esté votando; voces en el interior de la administración atribuyen que la empresa Pasa será la ganona, pues además de tener a su cargo el relleno sanitario, ahora también tendrá la concesión de la recolección de la basura. Incluso dicen que si hay acuerdo el mismo viernes hay la posibilidad de que el tema se suba a una sesión extraordinaria, así es que todo puede pasar.

:Mientras eso sucede, los representantes legales de la empresa Red Recolector ya preparan la demanda que interpondrán contra el Municipio en caso de que les sea retirada la concesión, en la que se incluye la indemnización que les tendrían que pagar y quienes por cierto están muy molestos porque nomás no los quieren atender pese a que ellos corrieron con todas las cortesías, bueno habrá que darles el beneficio de la duda porque la autoridad dice lo contrario.

:Y a quien de plano le hace falta una limpia es al alcalde Héctor López Santillana, pues en lo que va de su gestión le ha pasado de todo: inundaciones, nevadas, y en lo que se refiere a sus eventos protocolarios, le falla el sonido, su maestro de ceremonias le cambia el nombre a los del presidium, y ayer se sumó una más, pues durante su intervención en la entrega de reconocimientos para contralores ciudadanos, el viento hizo efecto en la mampara que se había instalado para el evento, derribándola.

:Los diputados de la Junta de Gobierno y Coordinación Política tienen una semana para ponerse de acuerdo y no convocar a un período extraordinario de sesiones, para cumplir con los plazos que establece el nacimiento del Sistema Estatal Anticorrupción cuya fecha fatal es el 19 de julio.

:Es decir: a este período le quedan dos sesiones, la de este jueves y la de la semana entrante y no parecen estar muy en sintonía las posturas. Una de esas señales en la pasada sesión de la Junta de Gobierno, que además de durar horas, se tuvo que llamar por primera vez a un receso, para afinar el documento de la iniciativa de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

:El punto es que los grupos de oposición se negaron a la firma del documento porque no vieron sus observaciones en el texto final, sobre todo los que están enfocados al perfil que deberá tener el nuevo fiscal anticorrupción. Se ha pedido que tenga el nivel de subprocurador, que tenga autosuficiencia financiera y que goce de autonomía, etc., pero no ven claro.

:Después de la sesión de la Junta de Gobierno, los diputados priistas se reunieron con los del Verde para fijar postura; el líder de la bancada del PRD, corrió con su dirigencia estatal por lo de su ex candidato ejecutado, pero se entiende que va con ellos hasta el final y los asesores de los legisladores se fueron a otro salón a arrastrar el lápiz, mejor dicho el mouse, porque ahora todo de hace en computadora y en pantalla grande.

:Y quien ayer le tundió a Petróleos Mexicanos fue el diputado federal Miguel Ángel Salim, quien como integrante de la Comisión Permanente en el Senado de la República, exigió a Pemex que transparente y aplique adecuadamente los 6 mil millones de pesos asignados para la reconfiguración de la Refinería en Salamanca.

:Ya hace unos meses atrás un funcionario de primer nivel de Gobierno del Estado, hizo el mismo cuestionamiento en lo corto y es que resulta que estos recursos se marcan dentro del Presupuesto Federal para el Estado pero nadie sabe ¿cómo se aplican?, porque no hay un cambio en la refinería.