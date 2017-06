Garra de León

:Durante estos días le hemos informado en MILENIO sobre la problemática que presentan los franeleros en León y, por cierto, pareciera que en el Municipio no hay una sola área que atienda el tema o que diga qué se estará realizando para atender esta problemática que se extiende a varias colonias y zonas de la ciudad y donde los únicos que tienen que pagar los platos rotos son los ciudadanos.

:Ya se lavó las manos el director de Tránsito, Ricardo López, al señalar que es una “cuota voluntaria” la que se paga y ahí no puede hacer mucho, ¿en verdad es voluntaria?, ¡es voluntariamente a fuerza!, porque si no se entrega la cantidad que fijan estas personas el vehículo puede sufrir un daño e incluso el ciudadano se expone a una agresión.

:Mientras que Daniel Campos Lango, director de Desarrollo Social, dice que están en su derecho de usar la vialidad para trabajar porque no están haciendo nada indebido; bueno ante esta postura así de cómoda tal parece que todo el mundo que quiera puede salir a la calle y adueñarse de la parte de calle que quiera y cobrar, ¡no pues qué manera tan fácil de librarse del problema!

:El que hasta este momento ha sido coherente en su postura y que además ha señalado que se tiene que regular el tema es el secretario de Seguridad, Luis Enrique Ramírez Saldaña, pues se han topado con un par de franeleros sospechosos y eso los ha obligado a redoblar la vigilancia en ciertas zonas.

:La pregunta clara es ¿quién se hace cargo de meter en orden a los franeleros?, nadie dice este problema es mío pese a que es un asunto que molesta a los ciudadanos y que se está multiplicando por diferentes puntos de la ciudad, quien hasta el momento no ha dicho nada es el alcalde Héctor López Santillana, habrá que ver qué indicación ya dio a su equipo de trabajo en este tema.

:El presidente Enrique Peña Nieto mañana estará muy cerca de León, visitará Lagos de Moreno para inaugurar el parque Colinas de Lagos de Grupo Lintel, el cual se desarrolla en 286 hectáreas y se ubica de manera estratégica sobre la carretera a San Luis Potosí y a menos de 20 minutos del entronque de León.

:Este parque inició su construcción en el 2013 y se estima que una vez que concluya su construcción genere más de 20 mil empleos de manera directa e indirecta; hoy alberga empresas de vestiduras de autos, de partes de mangueras de inyección, de perfilados de hule, subcontratistas electrónicos y de sistemas de frenos, entre otras.

:Muy cerca de la ampliación y remodelación de la carretera León-Lagos de Moreno que inauguró en el 2015, donde en su discurso erró al señalar que estas dos ciudades eran estados, bueno en esta ocasión estará en territorio 100 por ciento de Jalisco, donde estará acompañado del gobernador Aristóteles Sandoval y donde estará muy lejos de cometer un error como esa ocasión.

:El Sistema Estatal Anticorrupción tiene que estar listo en este periodo y antes del 19 de mes entrante, han subrayado una y otra vez los diputados que están trabajando los temas en largas jornadas, porque quieren que esté antes, quizá el 30 de junio.

:Lo cierto es que hay lapsos en los que el análisis de los delitos para ver si se vuelven agravantes o se mantienen en el nivel delictivo y otros temas, es tedioso hasta para los legisladores.

Hoy en los trabajos de la comisión se analizaron varios casos y la discusión llevó varias horas; el diputado del PAN, Juan José Álvarez Brunel, fue el primero en aventar la toalla, se fue a los servicios y no volvió.

:Minutos después, Libia Denisse García Muñoz Ledo abandonó el salón donde se realizaba la mesa de trabajo y de ahí, al estacionamiento. Tampoco regresó. Casi una hora después terminó la comisión. Así, como que no se les notan muchas ganas de que esté para fin de mes.

:El priista Salvador Ramírez aplaudió que se lleve a cabo una mesa de trabajo en donde se analice las acciones que tanto el Estado como el Municipio vienen implementando, por eso del incremento de homicidios en León, lo malo es que no se definió fecha de cuándo pudiera estarse realizando, mientras no suceda lo mismo que otras mesas de trabajo que se establecen y que al final no se llevan a cabo.

:Por cierto, quien ha andado muy callado ante los medios es el presidente Héctor López Santillana, pues dicen que como parte de las estrategias por mejorar la imagen del alcalde es no exponerlo tanto ante los medios para que hable de temas que bien pueden atender los directores de sus áreas, pues atribuyen que este ha sido la principal causa de que su imagen se vaya deteriorando.