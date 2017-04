Garra de León

: No cabe duda que cada administración busca dejar su huella de la forma que sea. Cómo olvidar que la administración pasada estatal pintó de azul los puentes, escuelas y cuanta obra se hacía a lo largo y ancho del estado. Ahora la actual administración a través del programa “Pinta tu entorno vertical”, dejará su huella en 545 edificios.

: El programa es bueno sin duda porque con la manita de gato que le están dando a los complejos multifamiliares, por supuesto que cambia radicalmente la imagen de los edificios que se están pintando de diferentes colores, los cuales se estiman tenían más de 30 años sin mantenimiento y obvio llevan un distintivo la marca “Gto” e “Impulso Social”, con los colores institucionales de gobierno.

: Por lo pronto con este programa, la presencia del Gobierno del Estado se puede ver en diferentes puntos de la ciudad y de la entidad. Nada más que inicie la jornada electoral y sin duda habrá una guerra de colores por todos lados.

: El que también anda más que activo es el regidor del Verde, Sergio Contreras. No es nada nuevo que ande de visita en las colonias de León, es de los muy pocos pero muy pocos miembros del Ayuntamiento que puede presumir que desde que asumió el cargo sigue en contacto con los ciudadanos y no pasa una semana sin que visite una colonia.

: Pero también no hay un solo día que el Regidor muestre su activismo en redes sociales, “hoy uno de los retos es hacer una regiduría cercana a la gente, un regidor consciente, un regidor que no hable por sí mismo, sino por los demás, mayorías y minorías”. Las aspiraciones de Sergio Contreras son claras y no perderá la oportunidad de buscar la candidatura a la Alcaldía de León, vamos a ver para qué le alcanza.

: Por cierto, el también abogado se ha convertido en un regidor incómodo para la administración, por lo señalamientos que ha hecho en su momento y porque no se anda por las ramas, si no pregúntele a dos o tres ediles del PAN, que nomás ni el buenos días le dan, ¡que por su irreverencia!

: Los cambios anunciados hace unos días en el gabinete de Miguel Márquez siguen dando de qué hablar, algunos empresarios aplaudieron el hecho y se han fijado para lo que resta de la administración altas expectativas con el nuevo titular.

: Confían en que las cosas no marchen de manera lenta sino por el contrario, haya una pronta respuesta a las situaciones que se presenten, para los líderes empresariales no importaron los problemas que había al interior de la dependencia aseguran que hacia afuera la respuesta fue tibia y prueba de ello la forma en la que se atendió el problema de las Juntas de Conciliación cuando se dio a conocer.

: Por un lado aplauden este cambio pero también quieren ver resultados claros y contundentes y no a medias, confían en la capacidad de Gustavo Rodríguez Junquera por lo que esperan ver cambios una vez que comience a operar.

: Y quien también fue clara fue la diputada del Verde, Beatriz Manrique, y es que luego de que el ombudsman Raúl Montero presentó su primer informe de actividades, ahora su antecesor y hoy Secretario de Gobierno, tendrá el trabajo de que las quejas no se incrementen, total el tema lo domina y sabe bien los temas de los que adolece el gobierno estatal.

: Hace unos días circuló en redes un video con imágenes eróticas demasiado explícitas que se habría transmitido en las pantallas del Aeropuerto de Guanajuato, se dudó sobre la veracidad de ese contenido, ya que hoy con la tecnología se pensó sobre la manipulación de las imágenes.

: Gente cercana a la investigación aseguran que el video cachondo sí fue real e inclusive eso ya habría generado la baja de varias personas al no haber tenido cuidado con lo que se estaba presentando, por lo cual habrá que ver si se sancionará al Grupo Aeroportuario del Bajío sobre este que podría ser una falta grave por la transmisión de ese “video pornográfico”.