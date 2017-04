Garra de León

:El primer gran reto que le viene al nuevo secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera, es armar una estrategia con la que trabajará con los titulares de seguridad y quiénes serán sus compañeros de gabinete; Álvar Cabeza de Vaca y Carlos Zamarripa, dos personajes que se caracterizan por el dominio de su área, son duros, polémicos y que no andan titubeando, simplemente cuando dicen no, es un no rotundo.

:Pero sobre todo son dos funcionarios que son bien conocidos en el gabinete estatal porque simple y sencillamente no les gustan intermediarios y su forma de trabajar es acordar directamente con el Gobernador, en pocas palabras solo rinden cuentas a Miguel Márquez y nada más, eso ha quedado más que claro públicamente por lo que difícilmente alguien vendrá a meterlos en cintura a estas alturas.

:Ahí está el primer tema y el más urgente que tendrá que atender Gustavo Rodríguez, si bien los conoce en su experiencia en su paso por la Procuraduría de los Derechos Humanos, ahora la situación es otra, tendrá que coordinarlos y coordinarse en las mesas de seguridad por cierto la próxima está agendada para el viernes 21 de abril ahí estará PGR, Sedena, PGJE, Cisen, Secretaría de Seguridad del Estado y será presidida por el Gobernador.

:Aunque previo a estas reuniones mensuales donde participan los mandos de los diferentes niveles de gobierno, primero hay una encerrona con los mandos estatales, por lo que entre miércoles y jueves, el ahora Secretario de Gobierno estará encabezando la primera reunión de trabajo de seguridad con sus compañeros.

:Por cierto para el próximo martes en Santa Ana Pacueco está en agenda la entrega de una subcomandancia, ya están convocados los mandos de seguridad, aún se desconoce si acudirá Rodríguez Junquera ya que el proceso de entrega-recepción inicia el lunes y quizá continúe el martes, de lo contrario este podría ser su primer evento público.

:También tendrá que meter en cintura a quienes integran su equipo y quienes se acostumbraron a reportarse en otras secretarías y no precisamente con quien fuera el titular, por los intereses que hay rumbo al 2018, sumando a que le tendrá que dar seguimiento a temas pendientes como el de taxis ejecutivos, el proyecto de movilidad Unebus y otros más en lista.

:Pero sin duda, los temas que tendrá que analizar para controlar desde este momento es el de seguridad y lo político que pueden convertirse en su ‘talón de Aquiles’, y en los que seguramente tendrá que ser respaldado y donde meterá mano su impulsora Juana de la Cruz, lo cual no permitió su antecesor.

:Otro tema que quedó en stand by, fue la entrega-recepción de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el titular de la dependencia federal, Luis Miranda, le habría solicitado a Claudia Navarrete su renuncia desde viernes 31 de marzo, pero la priista no acató, si bien hoy está al frente Israel Hermosillo González, sigue pendiente la entrega-recepción.

:El tema no es menor, resulta que esta dependencia es una de las más grandes y que por ende maneja mayor información desde padrones de beneficiados, recursos ejercidos en los diferentes programas, domicilios y antigüedad así como el nombre y apellido de los ciudadanos que reciben apoyo del Gobierno Federal.

:Toda esta información se convierte en ‘oro puro’ para muchos interesados en algún puesto para el 2018. Vamos a ver en qué termina esta película que parece pudiera aclararse hasta el regreso de este periodo vacacional.

:Y es que antes de iniciar este periodo vacacional, la irapuatense dicen que estaba ilocalizable, que nadie sabía dónde estaba y eso había impedido agilizar el proceso administrativo de cierre que tiene que realizarse. Por cierto los priistas señalan al senador Gerardo Sánchez de haber orquestado todo esto, ¿será?

:Otro tema pendiente es la constructora que vendrá a concluir la eterna obra del nuevo hospital del IMSS, esta semana se esperaba tener noticias en este tema pero no sucedió nada. Por lo que se espera que en máximo 15 días pueda haber humo blanco sobre la constructora que retome el proyecto.