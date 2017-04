Garra de León

:El Comité Directivo Estatal del PAN, sesionó y resulta que hubo un tema que ocupó la mayor parte de la reunión. Dicen que varios panistas preguntaron y preguntaron temas sobre el presupuesto y el plan de trabajo que se realizará, porque prácticamente van iniciando. Por lo que puso sobre la mesa la integración de varias comisiones.

:Por cierto al ser la primera reunión de trabajo, el presidente Humberto Andrade Quezada hizo una remembranza de toda la situación financiera del partido. Dicen que fue muy puntual, explicó paso a paso cómo recibió el partido, los antecedentes y cómo se encuentran hoy.

:No hay que olvidar que cuando Humberto Andrade asumió la presidencia alguna vez reconoció que había detectado irregularidades, entre ellas una deuda de aproximadamente 600 mil pesos con diferentes proveedores, entre ellos gastos de campaña.

:A finales del 2015, admitió que la herencia que le dejó Gerardo Trujillo Flores, perjudicaba al partido de tal forma que habían dejado de recibir las prerrogativas correspondientes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN); no hay que olvidar que también el año pasado, el Instituto Nacional Electoral (INE) les fincó una multa por 5 millones de pesos, por irregularidades en la comprobación de gastos de campaña, la cual se estima liquidarán hasta el 2018.

:Bueno estos son los temas que han salido a la luz pública, hay quienes aseguran que no es todo y hay más. Por cierto cuando se hizo esta presentación ningún panista emitió críticas o señalamientos, hoy Gerardo Trujillo es subsecretario de Operación en la Secretaría Particular del Gobernador.

:Aseguran que en la reunión del viernes, alguien comentó que si no podían hacerse ‘como que no había pasado nada’, porque obvio que al partido no le conviene que se conozca la situación que pasaron y la presente, simple y sencillamente porque los deja mal parados. De entrada eso no puede ocurrir porque el Comité Ejecutivo Nacional está revisando de manera puntual el tema, vamos a ver si públicamente alguien quiere entrarle al tema, porque fuera de grabadoras muchos se negaron a confirmarlo.

:La semana pasada se celebró el Consejo Nacional Ordinario del SNTSS donde participó el director general del IMSS Mikel Andoni Arriola Peñalosa, el líder nacional del sindicato el Diputado Federal Manuel Vallejo Barragán y el delegado en Guanajuato Sergio Santibáñez Vázquez.

:Por primera vez sesionó en León y por ello se tuvo la participación por primera vez de la figura del delegado de Guanajuato, en la reunión Sergio Santibáñez Vázquez fue reconocido por su trabajo en beneficio de los derechohabientes del IMSS, con lo que destaca que en Guanajuato se está trabajando y dando resultados.

:Hay quienes aseguran que el trabajo que viene realizando el priista, lo podría colocar como una carta fuerte para el 2018 en Guanajuato, en las candidaturas que se jueguen, habrá que ver si le alcanzan los puntos y el trabajo que está realizando.

:Por cierto, el que se califica como un político moderno, de diálogo y con cercanía a la gente es el delegado de CONAGUA, Humberto Navarro de Alba, quien asegura que su ausencia de la semana pasada en el anuncio de resultados del Gobierno Federal no fue por indisciplina, porque tuvo que atender su agenda personal.

:El priista asegura que él informa a sus superiores de CONAGUA y no en Guanajuato de sus actividades y agenda, además de que los resultados de su trabajo se pueden ver a lo largo y ancho del estado. Algo que le tiene que quedar claro al priista es que son los ciudadanos que tienen que decir eso porque cualquier puede echarse flores.

:Y según él, San Miguel de Allende no es el único municipio beneficiado y donde tiene tanta presencia debido a sus aspiraciones políticas ya que todo, pero todo el estado tiene el mismo nivel de importancia ¿será?, pues a ver si lo vemos más seguido en León porque hay temas pendientes como El Zapotillo el cuál nomás no avanza.