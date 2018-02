Garra de León

:Luego de que le hemos dado a conocer en MILENIO el costo millonario que tiene la Feria de las Sonrisas, quien pidió la comparecencia ante el pleno del Ayuntamiento del patronato de la Feria fue el regidor Jesús Vázquez García, porque le sorprendió el costo que tiene ésta en comparación de otras que se realizan en otros estados.

:Eso sí dejó claro que la feria leonesa es muy buena, pero también tiene áreas de oportunidad que deben de atenderse y hay cosas que no están claras. Échele números, resulta que la Feria Estatal de León en el 2017 tuvo un costo de más de 125 millones de pesos y la de este año incrementó a 136 millones de pesos, un costo que rebasa a la feria más grande del país que es la de San Marcos o la de la zona metropolitana de Guadalajara, las famosas Fiestas de Octubre.

:Lo más grave del asunto es que ni el presidente del patronato, Gabriel Pérez, ni el director Fabián Obregón se ponen de acuerdo con el uso de los recursos y el monto que se destina al Parque de Explora. Por cierto, el que entró a la defensa fue el panista Alejandro Alaniz al calificarla como la mejor del país al ser integrante del patronato.

:Por cierto, ojalá que a ellos como integrantes del Patronato sí les expliquen con peras y manzanas los recursos, de lo contrario el Regidor estaría solapando el uso de dichos recursos, porque el que ni el director ni el presidente de patronato tengan las cifras claras de un evento que se realiza cada año y que según se prepara con tanta anticipación, genera muchas preguntas.

:La estrategia del comité directivo estatal del PRI, de llevar abanderadas en los municipios del corredor industrial, con excepción de León, para bajarle la presión de los liderazgos varones, al parecer dio resultados. Dicen algunos priistas que los perfiles ya inscritos son competitivos como Yulma Rocha en Irapuato, una mujer que por cierto le ha trabajado fuerte al interior del partido y que ha logrado escalar hasta llegar a la vocería del Comité Ejecutivo Nacional.

:No hay que olvidar que Yulma el año pasado logró sentar a varios liderazgos en la mesa para hablar del partido y lograr que los abanderados del 2018 tendrían que ser los mejores perfiles. Los Yulmistas lograron lo que al partido le ha faltado, sentarse con un Miguel Ángel Chico, Javier Aguirre Vizzuett y José Luis Romero Hicks.

:Ahí han jugado muy cerca de ella Alejandro Arias, Antonio Estopellán, Adrián Hernández, Connie Castañón, Alicia Muñoz y Pedro Chávez quienes seguramente serán piezas claves en su camino para buscar la alcaldía de Irapuato, donde las últimas siete administraciones municipales han estado al frente los panistas. Otras priistas son Coral Valencia que va en Salamanca y Montserrat Vázquez Acevedo en Celaya.

:Quien rechazó lo que dicen le ofrecieron fue la diputada local Irma Leticia González Sánchez, a través de su cuenta oficial de Twitter informó que no va por la candidatura a la reelección como medida de congruencia decidió no aceptar la propuesta, ya que dijo inició su carrera política como voluntaria de servicio social en colonias y comunidades, y por cierto hoy muchos ni siquiera conocen este trabajo.

:En León, el abanderado será Clemente Villalpando Padilla, el favorito, por cierto, del precandidato a la gubernatura Gerardo Sánchez a quien se le recuerda del área de comunicación en la campaña del doctor José Ángel Córdova a la alcaldía de León y con antecedentes de trabajo al interior del partido.

:Donde todo indica que no funcionó la estrategia fue en la Capital, donde hay tres aspirantes con regular trayectoria: Avelina Aguilar, ex regidora y actual asesora del grupo parlamentario del PRI; María Esther Garza Moreno, ex diputada federal, y Mónica Álvarez Ibarra, también asesora del grupo parlamentario del PRI. Lo que sí llamó la atención es que la diputada federal, Erika Arroyo no presentó solicitud a ningún cargo de elección.

:Ayer durante la sesión de Ayuntamiento, el regidor Federico Zermeño Padilla solicitó un minuto de silencio para honrar la memoria del ex presidente municipal Eliseo Martínez Pérez y se propuso que el Parque Metropolitano lleve el nombre de Eliseo Martínez Pérez, quien impulsó la obra durante su administración.

:La propuesta del regidor y empresario fue bien vista por varios integrantes del Ayuntamiento e incluso de la oposición. Eliseo Martínez se caracterizó por ser un político crítico, fue alcalde de 1991-1994, el PAN lo expulsó en el 2002, luego que en el 2000 contendió por la candidatura a Gobernador contra Juan Carlos Romero Hicks.