Garra de León

:Y donde ayer el horno no estuvo para bollos fue en la encerrona con los liderazgos priistas previo a la llegada del precandidato presidencial, José Antonio Meade; cuentan que la aspirante al Senado Azul Etcheverry explotó contra sus ex compañeras las diputadas federales, Yulma Rocha y Erika Arroyo.

:La gota que derramó la furia de la priista, fue el haberse sentido ignorada y de ahí se fue sobre Yulma y Erika y sin titubeo en pleno salón les gritó “¡aprendan a perder, yo les gané!”, por lo que fue imposible que todos los presentes no se dieran cuenta de la situación y hasta los que no estaban en ese momento porque el hecho se regó como pólvora.

:Dicen los testigos que ni la irapuatense, ni la capitalina se engancharon y solo le pidieron guardar la calma y al verla que no escuchaba, prefirieron marcar su distancia ante la llegada del precandidato Pepe Meade. Pero el reclamo no paró ahí, al concluir la reunión privada, la aspirante al Senado, Azul Etcheverry, nuevamente se les dejó ir, palabras más, palabras menos les increpó “yo no tengo la culpa de que tengan tantos años y no les den nada”.

:Imagínese si a la encerrona hubiese asistido la también diputada Bárbara Botello, quien incluso hizo pública su molestia por la designación de Azul al Senado, quienes la conocen bien saben que no le hubiera temblado la voz en responderle muy a su estilo. Si en este momento así están las cosas en el partido, es en serio el mensaje de Pepe Meade de que van “por Guanajuato con los mejores perfiles”, ¿es en serio?

:En la encerrona con liderazgos priistas en el que estuvieron los dirigentes del Comité Directivo Estatal, diputados, regidores, Meade abrió su discurso recordando que Gerardo Sánchez en varias ocasiones tomó su oficina con plantones y no destacando el trabajo que ha realizado; a diferencia de cómo agradeció el trabajo de José Luis Romero Hicks quien se sumó a su campaña e incluso pueda jugar más adelante en otra posición. No olvidó a Javier Aguirre Vizzuett presente, de quien destacó los resultados que dio al frente de la delegación de Gobernación.

:Y para muchos y muchas quizá no haya sido lo más grato pero también destacó que Azul Etcheverry busque en primera fórmula el Senado. En esa encerrona en un breve discurso les pidió sumarse y trabajar por el bien del partido y dar resultados en Guanajuato. El reto ahora será ver si los priistas de Guanajuato logran darle el millón 200 mil votos que le prometieron en voz de Santiago García.

:Por cierto, al terminar la encerrona una de las que salió primero fue Erika Arroyo, quien no pudo estar en la primera fila en el evento con los mil 500 priistas, mientras que Yulma ocupó un lugar justo del otro extremo donde se ubicaba Azul. Ninguna de las dos diputadas acudió a la comida con los empresarios, mientras que la aspirante al Senado asistió y no perdía la oportunidad de saludar a los presentes.

:Lo curioso es que ni José Luis Romero Hicks, ni Javier Aguirre se quedaron en el evento “gerardista”, el cuál de “pe” a “pa” fue exactamente lo mismo a lo visto en los últimos eventos priistas, el acarreo a favor del ahora precandidato a Gobernador. Se llamó a la unidad de un partido que hoy brilla por su divisionismo y para ejemplo no asistió la ex alcaldesa Bárbara Botello ni Miguel Ángel Chico.

:Y los que dejaron botado su trabajo en el Congreso del Estado fueron los diputados del PRI, ¡tenían que pasar lista con el presidenciable!, ahí se les pudo ver en primera fila. Y la que quiso teletransportarse a la comisión de Desarrollo Urbano fue la regidora Norma López Zúñiga quien luego de que se le exhibió en redes sociales salió huyendo del evento gerardista para solo levantar la mano, ¿y va a cobrar como día trabajado?

:¡De pena ajena!, la priista que fue vista por sus compañeros de partido en la reunión privada y que luego ocupó un lugar justo en una fila atrás de José Antonio Meade, debería de predicar con el ejemplo y ¡así quiere ser diputada!, salió huyendo a la comisión en la que tenía que estar puntual y solo posó en una fotografía para decir que ¡trabajaba, por favor!

:El alcalde de San Miguel de Allende, Ricardo Villarreal, buscará la reelección, ayer lo hizo público e informó que la actual diputada Verónica Agundis lo acompañará en la fórmula como síndico. Este fin de semana también se estará sumando es el alcalde leonés Héctor López Santillana e incluso el aspirante a senador Erandi Bermúdez.