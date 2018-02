Garra de León

:La visita del precandidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, de último momento puso a parir chayotes a los priistas y es que resulta que los encargados de invitar al sector empresarial, varios, se toparon con que les rechazaron las invitaciones, unos por falta de tiempo por ser de un día para otro y otros porque de plano no les interesó ir a escucharlo.

:Para la reunión se espera la participación de unos 200 empresarios del estado donde el precandidato presidencial les presentará la plataforma política en materia económica y de seguridad. ¿Quiénes acudirán?, y es que en estas comilonas lo que quieren es pasar desapercibidos o de plano no salir en la foto para no quedar mal con los de enfrente.

:En la organización de la visita para hoy del precandidato presidencial, están al frente el delegado del CEN, Enrique Martini Castillo, y el comité directivo estatal, comandado por Santiago García, y obviamente por ahí anda apoyando el aspirante a la gubernatura, Gerardo Sánchez, quien anda para arriba y abajo en el estado en “precampaña”.

:Por cierto, en la agenda preliminar se tiene considerada una reunión con unos 50 representantes priistas compuesta por diputados federales y locales, alcaldes, dirigentes de sectores y organizaciones en el estado; luego una reunión con la militancia a las 11 de la mañana donde se espera la participación de unas mil 500 personas.

:En la invitación vía whatsapp que se les envío a los militantes se puede leer, “cada uno puede invitar a uno más que se vea un evento muy nutrido en asistencia y participación compañeros. No llevar camisas de Publicidad ni mantas ni pancartas. Son instrucciones del INE. Eso si hartas porras MEADE y GERARDO”.

:Si en algo se han convertido en especialistas los gerardistas es en llegar por montón y no parar de gritar, si esto era antes de que el CEN eligiera al ex Senador como precandidato ¡imagínese cómo van a estar hoy!, con Gerardo Sánchez ya como precandidato y acompañando a Pepe Meade.

:Será interesante ver si hay respuesta a las convocatorias, Bárbara Botello, de no acudir, puede argumentar su agenda en la Cámara de Diputados, Javier Aguirre Vizzuett quien destaca por ser institucional y que seguramente sí andará en el jolgorio, el que es un hecho que andará ahí es José Luis Romero Hicks quien se sumó desde la semana pasada a la precampaña presidencial.

:Y Miguel Ángel Chico de plano no llegará y no por un berrinche, sino por las formas en que se dieron las cosas en su partido, ya que nadie corrió con la cortesía de informarle que Gerardo Sánchez era el elegido ni siquiera el presidente Enrique Ochoa. Por cierto, sin titubeo, el priista es bien claro en decir que no tiene ninguna comunicación, no le interesa tenerla con el precandidato en Guanajuato.

:A pesar de los guiños empáticos y buena vibra que pretendieron mostrar ayer al virtual candidato al gobierno estatal, Gerardo Sánchez García, con la presencia del dirigente nacional Arturo Zamora, resulta que el mensaje en el tricolor es que no hay lesionados por la contienda interna y que están muy bien representados en las listas de candidatos con mujeres y jóvenes.

:Así sin decir agua va, a menos de dos horas de que se realizara el evento, la invitación a la Reunión entre el Sector Popular y el precandidato se envió a los medios. Al parecer a su equipo de agenda o Plan de Trabajo Estratégico que encabeza el ex delegado del CEN en Guanajuato, Sergio Marcelino Bravo Sandoval, se le anda haciendo bolas el engrudo y lo que priva es la falta de decisión.

:Si en esta prejornada electoral hay un partido político que saben que ha tenido un crecimiento importante en Guanajuato es Morena, un efecto que sin duda se ha logrado por el activismo de Andrés Manuel López Obrador en los últimos años, pero también originado del hartazgo de los partidos en el poder.

:Hoy en todas las encuestas prácticamente representan un crecimiento aún sin tener candidatos a los diferentes cargos. Aunque trasciende que sus dirigentes estatales no han sabido aprovechar la situación y los perfiles que andan buscando no son los mejores, mientras que hay nombres con los que podrían causar ruido y prefieren encajonarlos.