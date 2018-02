Garra de León

:Bárbara Botello es una mujer y política que no se anda con medias tintas. Critica, cuestiona y si tiene que dar la pelea lo hace. Como Alcaldesa priista desafió a los panistas y al mismo gobernador Miguel Márquez Márquez. En los pocos eventos públicos a los que acudió el mandatario estatal presumía el apoyo federal pero nunca destacó nada relacionado con los recursos del estado.

:Usted recordará aquel primer informe de gobierno en Las Joyas que se volvió en un ring de abucheos, el representante de Gobierno del Estado fue Éctor Jaime Ramírez Barba, para el segundo fue Héctor López Santillana y para el tercero Miguel Márquez sí acudió porque el entonces alcalde era Octavio Villasana ante la separación del cargo de Bárbara Botello.

:En ese mismo tenor ayer la priista no titubeó en criticar las decisiones de su dirigencia con miras al 2018 y al dejarla fuera en la contienda por una candidatura en el Senado, al denunciar que “el Partido me cerró el paso y no hay equidad en la contienda interna. Ya que el Partido considera que no debo buscar esa posición, en los próximos días decidiré mi futuro político”.

:Y es que la priista que ha ocupado cargos como regidora, diputada local, diputada federal, Presidenta Municipal, y al mismo tiempo presidenta de la FENAMM, presidenta de la CONAMM, secretaria general del PRI en León y presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, señaló que los priistas que representen al partido en la contiendan electoral que está en puerta deben ser los mejores perfiles, “que la cultura del esfuerzo y no la del privilegio, determine quiénes ocupan las candidaturas”.

:Y es que luego de que se dio a conocer que la priista Azul Etcheverry fue la beneficiada en ir por el Senado, se emprendió una guerra de mensajes que afrentan su paso por el partido, sin mencionar su nombre; pero vea nada más el nivel de enojo de la ex alcaldesa que en el comunicado que envió ayer, reconoció el trabajo de otras priistas incluso de algunas que seguramente nunca las veremos cómo sus aliadas como Yulma Rocha, Connie Castañón e incluso una Erika Arroyo.

:El panorama es claro. En el PRI, Bárbara Botello que había sido considerada en el trienio pasado un activo importante se va a la banca, no le darán juego. Y para los priistas, sus opositores en el partido el mensaje que envió se está ofertando además de correr la misma suerte que otros, hoy ex priistas, el ejemplo más claro Wintilo Vega. Solo es cuestión de tiempo y ver qué sorpresa dará la diputada federal, la cual tiene varios temas legales pendientes.

:El precandidato del PRI al gobierno del estado, Gerardo Sánchez García, comenzó a hacer sus promocionales de precampaña en varios puntos icónicos de la ciudad Capital, entre ellos, las escalinatas de la Universidad de Guanajuato.

:Usted se preguntará para qué hace una precampaña en la que va solo y la respuesta es que la precampaña es campaña, porque así está la ley electoral; y ahí sume a todos los destapados al día de hoy de todos los partidos, pero como esta “precampaña” está autorizada en todos los medios obligan al resto del auditorio, televidentes, radioescuchas, cibernautas a ver sus mensajes o ¡a poco se tapan ojos y oídos!

:La que quiso acompañarlo o saludarlo por lo menos, fue la regidora del PRI en la capital, Gabriela Cárdenas, lástima que a la misma hora presidia una reunión de una Comisión en la presidencia municipal, la fuga salió frustrada, porque como estaban algunos medios, no le quedó otra que regresarse a su comisión.

:Sin que suene a reciclaje mediático, los 19 diputados panistas, pancarta en mano, anunciaron que procederán a solicitar que el huachicoleo, como en el caso de la portación, traslado y almacenaje de armas de uso exclusivo del Ejército, sea considerado un delito grave, que obligue a los implicados en la ordeña de combustible a llevar sus procesos en prisión.

:Igual que en el tema del armamento, cuya iniciativa de modificación está en la Cámara federal, de hecho la fueron a entregar personalmente los legisladores locales, la modificación al artículo 19 constitucional quedaría sumado para que a los les aplique la prisión preventiva a los ordeñadores.