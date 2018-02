Garra de León

:La muerte de Eliseo Martínez, ex alcalde de León por el PAN, unió a políticos de todos los partidos, quienes le dieron sus condolencias a su familia en redes sociales, sin importar el color y el cargo destacaron su trabajo, su vocación de servicio, su trayectoria; además de empresarios, activistas, asociaciones de León, incluso de otras partes del país. Los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón destacaron su trabajo.

:“Mi contemporáneo, mi amigo y alguna vez mi candidato, Eliseo Martínez fue un hombre de su tiempo, comprometido con las mejores causas en su vida pública y privada. Cómo hacen falta hoy hombres como él en la pobre política de Guanajuato y de México”, escribió en su cuenta el priista Amador Rodríguez Leyaristi.

:En la misa que ayer se celebró en la parroquia de San Juan de los Lagos también se dieron cita algunos políticos, ahí estuvo Humberto Andrade Quezada, Jesús Vázquez, así como empresarios. Eliseo Martínez fue un político y empresario que no estuvo en grillas baratas. No solo se pierde un gran hombre se pierde un gran político de los que ya no hay.

:Al mismísimo viejo estilo priista, acompañado de una banda de música y decenas de acarreados, Gerardo Sánchez llegó a la sede del comité directivo estatal del PRI para registrarse como precandidato a la gubernatura de su partido. Un discurso en el que el hoy abanderado hizo un llamado a la unidad a sumar todos los esfuerzos para salir triunfantes.

:Un escenario que ya se anticipaba y que se repitió tal cual ha ocurrido en los últimos eventos públicos del partido. Con una movilización gerardista para mostrar músculo, más no unidad, una cargada gerardista pero sin la presencia de un solo líder tricolor que deja entrever claro la fractura al interior del partido y que los futuristas aseguran será más evidente en las próximas semanas.

:El mayor tiempo de los 25 minutos del mensaje del ex Senador se basó en la crítica directa a las administraciones panistas pero al hablar del partido el discurso se alejaba de la realidad y hoy no se puede presumir de unidad.

:“Acudo a ustedes solicitando su apoyo para obtener la candidatura a Gobierno del Estado, su apoyo es imprescindible para sumar esfuerzos y trabajar unidos por la transformación de Guanajuato”, ante una militancia vinculada directamente a él y no a otros grupos internos del partido.

:Súmele a que comentó, “hoy más que nunca se necesita un partido más fuerte, hoy más que nunca hay que sumar, no dividir, unir, no fracturar, todos tenemos trabajo que realizar en este desafío”, y que con la decisión que tomó la dirigencia nacional pese al conflicto que hay en el partido en el estado, generó enojo entre los priistas que no comulgan con Gerardo Sánchez.

:El discurso se tornó en un agradecimiento a su equipo y a los militantes por el trabajo que han realizado para apoyarlo y no al partido como tal, “este ejército es invencible y ya se respira el aire de triunfo”, “tenía muchos años que no veía ese orgullo y empuje de la militancia, ¡hoy lo veo y me anima, siento que vamos en el rumbo perfecto!”.

:En algo el priista tiene razón al reconocer que hoy Guanajuato se les ha ido de las manos y la causa principal es que ellos no se ponen de acuerdo. Hace seis años le operó en contra a Juan Ignacio Torres Landa, el PAN le batalló en ganar, la prueba es que Miguel Márquez perdió León, de lo contrario, quizá hubiesen ganado.

:Y el primero en salir públicamente a felicitarlo fue el también aspirante a la candidatura José Luis Romero Hicks, ayer por la tarde en su cuenta de Twitter fue breve y contundente, “Felicito a Gerardo Sánchez por su registro como precandidato del PRI a la Gubernatura de Guanajuato”, quien por cierto se sumó al equipo de trabajo del candidato presidencial del PRI.

:Donde aún no hay definiciones claras es en las diputaciones azules, prácticamente todos los que tienen levantada la mano también tienen sus veladoras encendidas porque a diferencias de otras contiendas deberán esperar que el partido les dé luz verde.