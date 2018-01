Garra de León

:Luego de que Enrique Ochoa, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, dio a conocer que por “unidad” va Gerardo Sánchez como precandidato a la gubernatura de Guanajuato, se desató una guerra de comentarios de las redes sociales. En los cuales desde el lunes han sido ring para varios priistas de todas las tallas y hasta los que andan desaparecidos.

:Y es que a final de cuentas el priista se salió con la suya, ya que para el resto de los liderazgos del partido el mejor perfil lo encabezaba José Luis Romero Hicks, con quien prácticamente todos hubiesen cerrado filas. Con esta decisión que está muy, pero muy lejos de unir al partido, no hay de dos sopas, el declive tricolor en Guanajuato dónde de por sí las cosas no estaban nada bien o que se le repita la historia, pero que ahora los priistas vayan en contra de Gerardo como él lo hizo hace seis años con Juan Ignacio Torres Landa.

:Ahora la moda en los partidos es salir y decir que el precandidato electo es de unidad, aunque en la foto del recuerdo quienes hayan sido sus adversarios ni siquiera aparezcan, por lo pronto en la foto priista que ayer circuló en redes, entre los presentes no pudo falta Santiago García, ahí apareció Azul Etcheverry, fuertemente criticada por la posición que lleva en el Senado por los priistas, por la falta de trabajo y de resultados.

:En la foto también aparece la irapuatense Yulma Rocha pero no del lado de Gerardo sino del extremo contrario a un ladito de Claudia Ruiz Massieu, secretaria general del PRI, tampoco pudo faltar el nuevo delegado del CEN, Enrique Martini. Los grandes ausentes fueron, anótele: José Luis Romero Hicks, Miguel Ángel Chico y Javier Aguirre Vizzuett. ¡Ah por cierto en la foto nadie le levanta la mano al abanderado del tricolor!

:El ex diputado Amador Rodríguez Leyaristi fue uno de los priistas que se le fue a la yugular a Enrique Ochoa, al cuestionarle vía twitter: “¿cuál unidad Presidente?, no veo ni a Miguel Ángel Chico, ni a José Luis Romero Hicks, ni a Javier Aguirre convalidando la debacle anunciada”.

:“En más de cincuenta años de militancia priista creía haber visto todos los despropósitos posibles; faltaba éste: el desaseo en un proceso de selección que al parecer ha dejado fuera al mejor candidato posible, José Luis Romero Hicks. Pobre Guanajuato”, fue otro de los tuits que publicó el priista Amador Rodríguez Leyaristi.

:A esto se suman calificativos de priistas en lo corto y en público de “patético”, “un candidato impresentable”, “un priista con varios pendientes legales”, sumado a que temen que el partido pase a tercera o cuarta fuerza política en las elecciones del próximo primero de julio, ya que pese a todo el trabajo que ha realizado en los últimos meses, Gerardo Sánchez no logró repuntar en las encuestas.

:Quien anda muy enojada con las decisiones de Enrique Ochoa y del comité nacional, es la diputada federal Bárbara Botello, aunque los seis registros para el Senado procedieron según la Comisión nacional de Procesos Internos, la ex alcaldesa no alcanzará posición, por cierto, ayer denunció públicamente que no todos los aspirantes acudieron al famoso examen que tenían que presentar ayer.

:En compañía de Ricardo Ramírez, acusaron ante notario público que Azul Etcheverry, Gerardo Zavala Procell y Javier Aguirre no presentaron el examen que anota la convocatoria, para los aspirantes a las candidaturas al Senado de la República. Los primeros dos aparecieron en primera fila en la foto del destapado Gerardo Sánchez mientras que Javier Aguirre nuevamente fue hospitalizado.

:Bárbara, quien si tiene resultados que presumir como el haber sido alcaldesa de León e incluso ser la mejor posicionada entre los priistas en algunas encuestas, ayer de plano no fue considerada, no apareció ni en la foto ¿será que le viene un declive?, o la mandarán nuevamente a la banca como ya ocurrió hace un par de años.

:Por si faltara poco ayer en un comunicado Morena se desmarcó de la reunión que sostuvo Bárbara Botello Santibáñez y Ricardo García Oseguera al señalar que “no representa los ideales de nuestro partido, todo lo contrario, representa el régimen de corrupción y privilegios que tenemos el imperativo de abolir. Razón por la cual la señora Botello no es ni será bienvenida a nuestro movimiento, ni será candidata a cargo alguno por Morena”.

:Los que ayer salieron a las calles fue un grupo pequeño de panistas apoyando al gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, quien encabeza “la Caravana por la Dignidad” con la que se exige al Gobierno Federal agilice la extradición del ex gobernador César Duarte Jáquez, así como la entrega de 700 millones de pesos, que les han sido negados como represalia por la investigación judicial que se realiza contra el priista.