Garra de León

:En la columna Al Descubierto le adelantamos que será hasta el 11 de febrero que Héctor López Santillana se registre como aspirante a la candidatura a la alcaldía de León y ayer personas de las más cercanas a su círculo confirmaron que su registro será hasta la fecha límite. El objetivo es que se llegue en estos días a un acuerdo entre los grupos y repita nuevamente un candidato de unidad.

:Héctor López hoy tiene el apoyo de liderazgos del partido que están manoteando en la mesa de negociación para que continúe. Por lo que en los próximos días podría arreciar la discusión entre los grupos para llegar a un acuerdo en las diferentes posiciones que están en juego, vamos a ver si les alcanza el tiempo en las próximas dos semanas para llegar a acuerdos.

:Eso sí, el Alcalde hoy le ha dejado claro a su gente de confianza que no permitirá que se repita un escenario como el que enfrentó con un Carlos Medina o un Daniel Campos, por lo que insistirá en tener su propio equipo de trabajo tanto en el gabinete como en el Ayuntamiento donde varios ya han querido meter manos.

:El que ya empezó a hacer precampaña al interior del PAN es Ricardo Sheffield Padilla, ayer a las 11:30 de la mañana fue declarado procedente su registro por lo que podrá estar visitando a los militantes azules hasta el próximo 11 de febrero. En su estrategia, considere usted verlo en espectaculares, reuniones pequeñas pero también masivas con militantes y una que otra privada por aquellos que no quieran que los vean en público.

:No hay que olvidar que las alcaldías y diputaciones locales aún siguen cerradas en el tema de género, será hasta el 20 de febrero que se definirán en qué posiciones van mujeres y en cuáles hombres, tanto en distritos como en municipios. Los azules no quieren mostrar sus cartas ahora para no darle ventaja al resto de los partidos.

:Luego de los registros de los aspirantes del PRI a diputaciones federales y senadores de la República que se dieron el fin de semana en la sede estatal, tendrán que presentar el día de hoy exámenes de conocimientos de documentos básicos de 11:00 a 13:00 horas, en el auditorio Colosio.

:La Convocatoria del Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles A.C., advierte que el mínimo para aprobar el examen será del 80 por ciento de las preguntas aplicadas, vamos a ver qué tan aplicados salen, veremos quién los pasa de panzazo o de plano quién lo reprueba; los resultados de las evaluaciones serán turnadas a la Comisión Nacional de Procesos Internos el miércoles 31.

:Por cierto hoy podría darse a conocer el nombre del abanderado del PRI a la candidatura a gobernador, o de plano el estatus del proceso, es decir si habrá o no interna, pero trascendió el fin de semana y el rumor arreció ayer que el tema ya está resuelto y que el nombre está sobre la mesa es el de Gerardo Sánchez.

:De ser así, lejos de salir en un clima de unidad, lo que se vislumbra al interior del priismo es que seguirán de la greña. Por lo pronto habrá que esperar si hoy hay humo blanco en el tricolor y habrá que esperar a ver quién es el ungido.

:Lo que también generó y demasiado ruido es que hasta ayer por la tarde se decidió que la hoy diputada federal Azul Etcheverry iría como primera fórmula al Senado. Lo que obviamente se tornó en críticas fuertes como la de la ex regidora Verónica García Barrios y esto generó que apareciera entre los muertos el polémico y ex priista Wintilo Vega Murillo.

:El coordinador de los diputados del PRI, Rigoberto Paredes Villagómez, informó que la presunta bajada de las listas de aspirantes a diputaciones federales de la diputada Irma Leticia González Sánchez, se debió a que le faltaba un documento, que finalmente presentó después.

:Lo cierto es que como se anotó para el mismo distrito, por el que compite la diputada Arcelia González González, presidenta de la comisión de Justicia, quien ha promovido un buen número de iniciativas, no habría necesidad de meter ruido innecesario con una pugna interna.

:El comité estatal del Verde tendrá que abrir todos los procesos a mediados del próximo mes, tanto en lo local como en lo federal, por lo que hasta entonces podrá haber nombres de los candidatos, mientras están en la conformación de ese gran ejército de militantes verdes y simpatizantes que podrán demostrar de qué están hechos, porque por primera vez en su historia local van solos, con la gran excepción de que en la campaña por la Presidencia de la República, van con su viejo aliado el PRI, para apoyar a José Antonio Meade.