Garra de León

:Anótele, hoy es la fecha para el registro de quienes aspiran buscar la alcaldía por Morena, un partido que por cierto en otras contiendas no pintaba y que hoy sin candidato en León dicen que el porcentaje que han llegado a registrar es de 20 y si hay un partido que puede presumir de un crecimiento es el de Andrés Manuel López Obrador.

:Por lo pronto hoy los interesados en abanderar el partido en León son: Aurelio “Chachis” Martínez, un empresario conocido que también conoce del trabajo en el ayuntamiento, fue dirigente del PRI leonés y desde hace semanas se dejó ver en público en la última visita que hizo AMLO a la ciudad, un político que siempre le pondrá sabor al caldo; otro es el doctor Gabriel Pérez Corona quien tiene sus raíces en el panismo y el “activista” Adolfo Enríquez Vanderkam.

:Y quienes mañana estarán de visita en León son Alfonso Romo y Tatiana Clouthier, dos personas cercanas y claves en la campaña de López Obrador, tendrán una reunión con líderes empresariales y después atenderán a medios. Vamos a ver si pese al registro que hoy se realiza, refrendan el apoyo a Aurelio Martínez que se vio el año pasado pese a que en esa línea no se encuentre Ernesto Prieto.

:Como todo buen mexicano, los aspirantes a candidaturas del PRI a diputados federales y el Senado de la República, llegaron casi al cierre de plazo para el registro, a las 18:00 horas, las legisladoras Azul Etcheverry y Bárbara Botello, que buscan al igual que Javier Aguirre y Ricardo Ramírez Nieto, una posición en el Senado.

:Coincidieron en la hora, pero como si no, porque no se voltearon ni a ver. Es más, como que sus acompañantes se ponían entre las dos para que no tuvieran la necesidad de cruzar saludos.

:La ex delegada federal de la Secretaría de Desarrollo Social, Claudia Navarrete Aldaco, se inscribió para el distrito 09 correspondiente a Irapuato, saludó efusivamente a la ex alcaldesa de León, e intercambiaron algunas palabras. También llegaron Gerardo Zavala Procell y Jorge Paz Rangel que también entregaron su documentación para ser considerados al Senado de la República.

:Lo que sorprendió es que Botello aprovechó la presencia de los medios de comunicación para destacar su apoyo a la postulación de Gerardo Sánchez García, como aspirante a la candidatura del gobierno estatal, porque al menos hasta el año pasado trascendió que no cruzaban palabra.

:Pero como en todo, en política nada está definido hasta que no esté definido el que va a llevar la voz cantante en la candidatura al gobierno estatal. Ya habrá menos de los aspirantes mencionados si la presencia de Javier Aguirre y Bárbara Botello, la margarita se deshojará entre tres, José Luis Romero Hicks, Gerardo Sánchez García y Miguel Ángel Chico Herrera.

:El primero tiene la simpatía de varios liderazgos al interior del PRI, además puede destacarse su relación con José Antonio Meade, si habría un priista con el que la militancia se puede sentir bien representado en Guanajuato es con él; el segundo nomás no repunta en las encuestas pese al arduo trabajo que emprendió desde hace varios meses además de tener “secuestrado al partido”, los cuáles son principales argumento de sus adversarios políticos.

:En su defensa Miguel Ángel Chico hoy argumenta que si ha perdido algunos procesos, también ha ganado, él hoy puede documentar con encuestas que es el mejor posicionado por encima de José Luis Romero Hicks y Gerardo Sánchez, si el partido quiere votos él los podría garantizar. Por lo pronto vamos a ver si los priistas se ponen de acuerdo y esta semana sacan al candidato de unidad ante la posible visita del candidato presidencial por que en cualquier otro escenario podría ser catastrófico.

:A quien bajaron feamente, o al menos ese es fuerte rumor, es a la presidenta de la diputación permanente y diputada priista Irma Leticia González, quien se inscribió para contender por la candidatura al distrito 09, con cabecera en Irapuato, mismo por el que se anotó la diputada Arcelia González González.