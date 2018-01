Garra de León

:En este espacio le informábamos ayer que la trifulca que se traen en el PAN para elegir al candidato a la alcaldía de León es una bomba de tiempo. Sobre la mesa ya está la propuesta de que se realice un ejercicio de voto indicativo. Donde los panistas tendrían que entrar en una votación interna aunque no significa que el resultado de este es el que tendría que respetarse.

:Pese a que los liderazgos azules en Guanajuato no ven ni de chiste a Ricardo Sheffield Padilla como candidato a la alcaldía de León, muy a su estilo dicen que el panista ha dejado muy claro a su círculo más cercano que no se va a bajar, si el otro grupo busca pelea la dará, por lo pronto el próximo sábado será arropado por Fernando Torres Graciano y el ex gobernador Juan Manuel Oliva en su registro así como un número importante de militantes.

:Incluso dicen que Ricardo Sheffield, quien se caracteriza por ser un político necio, obstinado, polémico, ha analizado claramente el escenario al que va a enfrentarse y por lo pronto impugnar el proceso como ya lo había adelantado hace unas semanas queda descartado, los sheffieldlistas saben que la convocatoria tiene candados muy claros que serán difícil de litigar pero están alertas para pelear cualquier proceso que quieran sacarse de la manga el grupo oficialista.

:El ex alcalde tiene un objetivo claro y es jugarla en la elección del primero de julio. En radio pasillo se escucha que el mensaje que ha mandado a su gente es que jugarla no implica estar en la boleta ¿qué andará pensado el panista que se ha convertido en un dolor de cabeza para muchos?, ¡y aguas porque tampoco está descartado que juegue con los de otro color!

:Y anótele, resulta que los sheffieldlistas andan más que entrados y con varias veladoras encendidas porque luego de la encerrona que tuvo su líder con el candidato a la gubernatura Diego Sinhue Rodríguez Vallejo hace una semana, trasciende que ahí le dijo “si trabajamos a gusto en el pasado, ¿por qué no trabajar juntos en el presente?”, no hay que olvidar que como alcalde Alma Cristina Rodríguez Vallejo fue parte de su planilla y Ayuntamiento.

:Por cierto en esa reunión aseguran que Diego Sinhue nunca le dijo “tú no vas”, pero tampoco “tú vas”, a lo que por cierto, marquistas y dieguistas coinciden que eso le toca al líder estatal Humberto Andrade Quezada. Entre que son peras y son manzanas, por lo pronto, Ricardo Sheffield ya vino a ponerle sabor a este proceso interno en el PAN, vamos a ver en qué va a parar.

:Con la llegada del nuevo delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI en Guanajuato, Enrique Martini Castillo, así como los secretarios de Acción Electoral, Rubén Moreira, y el de Organización, Carlos Iriarte, vienen a planchar la visita del precandidato presidencial José Antonio Meade que se tiene programada para la próxima semana.

:Este es el segundo intento de alinear a los priistas de Guanajuato en menos de un año, vamos a ver si realmente les alcanza porque de plano las cosas se ven muy lejanas de entrar en armonía y es que en el proceso de conciliar e ir por un candidato de unidad, el panorama es que todos excepto uno, pinta para bajarse de la contienda.

:Pepe Meade llegará al estado en un momento donde no hay acuerdo en el PRI y donde Enrique Martini será pieza clave, ¿podrá o no?, su plazo tiene fecha y es el 20 de febrero que marca la convocatoria para realizarse la asamblea de delegados, vamos a ver si el priismo se alinea como dieron muestra hace años o de plano cada quien jala para su causa.

:Se anota en la convocatoria del PRI, para el registro de aspirantes a diputados federales que saldrán a las calles a sudar el voto, que para esos efectos tienen que solicitar licencia al cargo, en el caso de los diputados locales, que aspiren a subir un peldaño más en sus carreras políticas, tendrán que depositar con todo el dolor de su corazón, sus licencias para separarse del cargo y si hay más de uno, tendrán que jugar en la interna, aunque un comité de postulación es el que tomará la última decisión.

:De las diputadas hay unas que suenan y otras que quieren; Irma Leticia González Sánchez, presidenta de la Comisión Permanente, fue una de las primeras en manifestar que lo suyo, lo suyo, es eso de las leyes y está más que dispuesta pero como que no suena. Otro que suena y quiere es el celayense Jorge de la Cruz Nieto, sume a Guadalupe Velázquez y Arcelia González.

:Otros que también ya echaron sus barbas a remojar son regidores, síndicos y alguno que otro alcalde tricolor, ex o en funciones, para presentar sus exámenes de los documentos básicos del PRI que se están realizando en el patio de los sectores del PRI.