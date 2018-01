Garra de León

:¡Vaya encrucijada la que vive el PAN en León!, entre los dos grupos que se disputan el partido, el jaloneo está a todo lo que da, a tal grado que se ha convertido en una bomba de tiempo, en pocas palabras, el proceso para elegir al candidato a la alcaldía se irá ¡tope a donde tope!

:Por un lado, quienes están bien enterados de este jaloneo señalan que el jefe del partido, Humberto Andrade Quezada, nomás no ha hecho su chamba completa y no le ha informado a Ricardo Sheffield que no va y para que el partido pueda salir con un candidato de unidad como ya ocurrió en la candidatura a Gobernador, tiene que bajarse del proceso.

:Resulta que esta semana entre los panistas ya tomó fuerza la versión, ante la falta de acuerdos, que se pueden ir a un ejercicio de voto indicativo es decir que los militantes podrían participar en un proceso interno donde den a conocer su preferencia por algún candidato de los que se inscriban para contender por la alcaldía de León, aunque esto no significa que el resultado marque la elección del abanderado.

:Este tema lo puso sobre la mesa el equipo de Diego Sinhue, dicen que los fernandistas lo ven viable, de darse este escenario se llegaría a lo que tanto se ha querido evitar, la división en el partido por la falta de construcción de acuerdos. Por lo pronto las encerronas que se han tenido en el partido nomás no llegan a un acuerdo.

:Por cierto no hay que olvidar que en la última contienda interna en diciembre de 2016, los marquistas a los que se sumó la gente de Luis Alberto Villarreal, arrollaron y dejaron fuera a varios fernandistas, entre ellos Ricardo Sheffield al que le faltaron votos para colarse al Consejo Nacional.

:Aseguran que la brújula ya está más que clara y hoy al único que ven como candidato a León dieguistas y marquistas, así como liderazgos panistas, es a Héctor López Santillana. Vamos a ver hasta dónde sube el tono del jaloneo entre los panistas que sólo están dejando en el discurso el cerrar filas y ponerse de acuerdo. No hay que olvidar que hasta los empresarios leoneses se han pronunciado a su favor y no al de Ricardo Sheffield.

:Mientras la violencia arrecia nuevamente en el estado con hechos claros como el homicidio de dos elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, luego el del regidor priista Jorge Montes, de Celaya, la colocación de narcomantas en León, la localización de cuerpos todos los días con huellas de violencia, sumado a los delitos patrimoniales, el gobernador Miguel Márquez Márquez muestra más su preocupación por un estadio de futbol.

:Incluso en MILENIO le informamos de manera exclusiva el robo de 2 mil 847 actas del Registro Civil en una de las oficinas de León y su respuesta al preguntarle del hecho fue “eso le toca a la Secretaría de Gobierno”, ¡a poco a él le toca atender el problema legal del Estadio León!, ocasionado precisamente por administraciones panistas.

:El asunto se agrava porque si bien se informó del hecho a la Secretaría de Gobernación a través de un documento con folio SG SSC-094/2018 con fecha del 18 de enero, firmado por Arturo Navarro Navarro, subsecretario de Servicios a la Comunidad de la Secretaría de Gobierno, al consultar en el INE, en el municipio de León que es el más grande del hecho, por si alguien se acerca a realizar un trámite con alguno de estos documentos, resulta que no estaban ni enterados.

:Así es que vaya calculándole el nivel de importancia que le dan las autoridades estatales a los hechos que están ocurriendo donde de plano pesa más un problema legal de un estadio, que la problemática que afecta a más guanajuatenses. Por lo pronto en el robo de las actas, Miguel Márquez ya se lavó las manos y le echó la bolita a su segundo, Gustavo Rodríguez Junquera.

:No podía el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Enrique Martini, tener el peor recibimiento en Guanajuato que con la noticia de la ejecución del líder tricolor en el municipio de Celaya, Jorge Montes González. Aunque hizo su aparición pública en el Comité estatal casi a las 5 de la tarde, se presume que llegó a mediodía y sostuvo reuniones con algunos liderazgos fuera del partido.

:Algunos diputados priistas que acudieron a comisiones en el Congreso, salieron temprano pero se especula habrían tenido oportunidad de intercambiar saludos y lamentar lo sucedido. El delegado llegó acompañado del secretario de Organización del CEN, Carlos Iriarte, y el de Acción Electoral, Rubén Moreira, para encerrarse con el presidente Santiago García López, la secretaria general Luz María Ramírez Cabrera y el secretario de Organización, José Huerta, una reunión previa con el comité estatal en pleno.