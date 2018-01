Garra de León

:La Secretaría de Gobierno informó de manera interna el robo de más de 2 mil 800 formatos para actas de nacimiento y asentamiento que están listas para servir como documentos apócrifos para el robo de identidad u otros delitos patrimoniales. Por supuesto que ya levantaron la denuncia correspondiente del hecho.

:Aunque no está consumado en este momento, el ciudadano está vulnerado en su personalidad al poder clonar su identidad en un acta de nacimiento falsa, pero elaborada en un papel oficial, papel seguridad le dicen, como los que fueron hurtados de la Oficina del Registro Público número 10 en la ciudad de León.

:Las autoridades ya emitieron una alerta para que se identifiquen, se denuncien y se retengan los hechos o trámites con cualquiera de los folios que da a conocer Milenio en esta edición, pero, ¿cómo y para qué fueron sustraídos estos documentos?

:Preguntas hay muchas, las respuestas, sin duda alguna, deberán darse a conocer por las autoridades judiciales.

:La voz del empresariado leonés es clara y por segunda ocasión dejaron en claro que prefieren a Héctor López Santillana como candidato a la alcaldía que al aspirante y actual diputado federal, Ricardo Sheffield Padilla. Incluso algunos empresarios que acudieron al anuncio de más de 5 mil millones de pesos para obra de León el lunes pasado aprovecharon para externarlo a varios panistas presentes.

:Y es que los empresarios buscan que los panistas que los escucharon sean emisarios con el gobernador Miguel Márquez Márquez y con quien será el candidato a la gubernatura Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y externen su preocupación. Quieren mantener la línea de la comunicación, apertura, continuidad en los proyectos y no toparse con pared con una persona que no atiende y no escucha.

:Por cierto, por lo pronto Ricardo Sheffield ya giró invitaciones vía whatsapp y como lo adelantó el fin de semana, este sábado a las 12 del día acudirá a las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PAN y se estará registrando como aspirante a la alcaldía de León con todo lo que conlleva y que es firmar también una cláusula en la que acepta la elección por designación del candidato, en pocas palabras no podrá hacer alboroto.

:Varios involucrados en el proceso del panismo coinciden que esta semana y la próxima serán definitorias ya que prácticamente todas las posiciones deben quedar acordadas de quiénes van a entrarle al juego; ya después verán la repartición para respetar la cuota de género. Por lo pronto como preámbulo, los aspirantes a algún cargo, uno a uno tienen que manifestar personalmente el porqué buscan el cargo tanto al Gobernador como a Diego Sinhue.

:En el ayuntamiento leonés, los dos que están más que puestos para brincar a una diputación local son José Luis Manrique y Jorge Cabrera. El primero quedó descartado de la diputación federal pese al trabajo que ha realizado en una de las zonas más conflictivas en el polígono de Medina, sin embargo la panista que vaya puede echar mano de esa estructura ahí es donde se da el juego de las negociaciones y donde el sheffieldlista puede seguir peleando un lugar, quien lo dé por descartado “aguas”, que como en los partidos de futbol esto no se acaba hasta que se acaba.

:El otro que también no quita el dedo del renglón es Jorge Cabrera, quien sigue más puesto que un calcetín. Aún no es azul, pero es de corazón más azul que muchos; por cierto en el reciente tema del estadio, ayer fue claro en que debe haber una investigación sobre el trabajo jurídico que se realizó en el litigio para deslindar responsabilidades y principalmente para evitar que se repitan los errores u omisiones, ojalá que alguien atienda a su comentario porque si algo está mal hoy en día en la actual administración es el área jurídica de la Secretaría del Ayuntamiento.

:Y en los días siguientes, para más detalles el próximo jueves, podría estar arribando Enrique Martini Castillo, delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI a la sede estatal. Según trascendió, urge que la representación del jefe nacional Enrique Ochoa, asuma las tareas de mediador entre los aspirantes a los diferentes cargos de elección que estarán en juego el primero de julio.

:Hay varias diputadas, que ya se han comenzado a mover para anunciar que están más que puestas para un segundo periodo en el legislativo. En el caso de los municipios, el dirigente estatal Santiago García López, ha reconocido que los alcaldes de Coroneo, Jaral del Progreso y la alcaldesa de Pueblo Nuevo han solicitado su derecho a la elección consecutiva y el partido “no lo ve mal”.