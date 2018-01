Garra de León

:Bárbara Botello, Gerardo Sánchez, José Luis Romero Hicks, Miguel Ángel Chico y Javier Aguirre ya levantaron la mano y confirmaron su participación en el proceso interno de su partido para elegir al candidato a Gobernador. Algunas voces aseguran que sí habrá candidato de unidad pero todo indica que no sería el ex alcalde y senador oriundo de Salvatierra.

:Pero también otras voces aseguran que el tema no se ha tocado y esto podría comenzarse a trabajar en los siguientes días que el delegado del CEN, Enrique Martini Castillo, visite Guanajuato y quien será clave para negociar con los diferentes liderazgos. Por lo pronto todos los tiradores hoy podrían ir preparando a sus equipos, de haber contienda será el 20 de febrero, dos días después de que el partido haga oficial que José Antonio Meade sea el candidato presidencial.

:Los priistas coinciden en que Enrique Martini, hombre cercano a Meade, será clave en esta contienda y a diferencia de Graciela Ortiz sí le alcanzará para conciliar con los liderazgos, al ser un conocedor del partido. Por lo pronto en los siguientes días comenzarán los amarres al interior del tricolor porque las fechas ya están encima.

:Bárbara Botello, ex alcaldesa de León, confirmó que en este momento está analizando la convocatoria, así como las encuestas recientes que le realizaron y algo tiene claro que tendrá que ir el o la mejor candidato para dar la batalla y ganar en el Estado. Por cierto, el tema ya lo analiza con el equipo que la acompañó hace seis años y con el que ganó León.

:En la encuesta que le realizaron en diciembre, incluso la priista está por encima del panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de su partido le siguen Miguel Ángel Chico, José Luis Romero Hicks y Gerardo Sánchez. Y al ser la más conocida sus negativos son varios, lo cual lo sabe, pero no le quitan el sueño.

:Y en este juego de las encuestas, él también trae sus números y en la más reciente que mandó a realizar en diciembre, en la pregunta ¿quién le gustaría que fuera el candidato del PRI a Gobernador?, se va a la cabeza por encima de José Luis Romero, Bárbara Botello, Gerardo Sánchez, incluso Yulma Rocha y Javier Aguirre.

:Por cierto en la pregunta general a gobernador en Guanajuato sin importar el color, también Polymetrix lo registra a la cabeza por encima de José Luis Romero, Fernando Torres Graciano, Bárbara Botello y Diego Sinhue Rodríguez. Por lo pronto el priista se mantiene puesto y echado pa’lante en la contienda interna de su partido habrá que ver si le alcanza.

:A través de un mensaje de voz, el senador Gerardo Sánchez aplaudió la convocatoria de su partido, la cual dijo, no tiene dados cargados para nadie y garantiza la participación democrática de quienes tengan interés de entrarle, lo cual fortalecerá al partido y “lograr el cambio tan anhelado en Guanajuato”, sin descalificar a nadie.

:El ex delegado de Gobernación, Javier Aguirre, no quita el dedo del renglón, ayer mostró en su cuenta de Twitter que se reunió con Claudia Ruiz, pero también se ventiló una reunión con José Luis Romero Hicks, algo tiene claro el ex funcionario federal, es que la fórmula para ser competitivos frente al PAN en Guanajuato será que todos los grupos del priismo vayan y que los represente un candidato con la expresión de todas las corriente y no que solo favorezca a una persona. Ya que el único objetivo será sacar votos para Pepe Meade.

:Por cierto, el que también anda animado y al menos los priistas lo ponen como el favorito es a José Luis Romero Hicks. Lo ven como un personaje que le puede meter ruido al candidato del PAN, Diego Sinhue Rodríguez, por su experiencia, su dominio en los temas sociales y la trayectoria que ha tenido en los diferentes cargos.

:Quienes estuvieron cazando talentos en Guanajuato fueron los de Pixar. Sí, la casa productora de animación que ha creado éxitos en la pantalla grande como Up, Monster Inc y más recientemente Coco. Resulta que Pixar generó un scouting para encontrar proveedores en materia de animación motriz y les recomendaron el laboratorio de biomecánica del Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas (Ciatec) ubicado en la ciudad de León.

:La noticia fue confirmada por el propio director del centro científico leonés, el doctor Ricardo Guerra Sánchez quien recibió a los productores de cine en las instalaciones Ciatec. Pixar se fue con un buen sabor de boca por las cosas en animación 3D que pueden hacer en conjunto con este centro académico.