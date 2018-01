Garra de León

:La mayoría de los que buscaron la vía independiente para ser candidatos a alcaldes o diputados locales están viviendo más que la burocracia electoral, la apatía y la indiferencia de los ciudadanos para apoyar estas causas, en muchas ocasiones por la creencia de que dar el apoyo es dar el voto y eso es falso.

:Se conjunta con una ley electoral que marca plazas muy rigurosas que hay que cumplir y el IEEG vigilará que así sea; es decir, les dio con la puerta en las narices a las peticiones de ampliar el plazo o bajarle al porcentaje de captación de firmas de 3 al 1 por ciento.

:Los que ya rebasaron el 100 por ciento deberán pasar el escrutinio y los cruces de información que hará el personal del instituto, antes de obtener la validación y la candidatura. Lo que llama la atención es si el IEEG tendrá la capacidad de revisar las miles de firmas y documentación que entreguen.

:El titular de la Contraloría del Tribunal de Justicia Administrativa, Sergio Ojeda Cano, anticipó que esta semana podrían tener un resultado de la investigación sobre el titulo patito, con grado de Doctor, que el magistrado José Cuauhtémoc Chávez, presuntamente presumía entre sus compañeros.

:Lo cierto que con la conclusión del expediente no termina, el caso, ya que podría alargarse más tiempo porque dependerá de otros factores, también determina si se va al archivo por falta de elementos o que haya responsabilidad administrativa. Esto es que la conducta mostrada por el magistrado haya violentado alguna obligación que conforme alguna norma que regule su actuación como servidor público.

:El rezago en los procesos para hacer algunos nombramientos aún pendientes en el Sistema Nacional Anticorrupción, entre ellos el Fiscal Anticorrupción, lo único que permiten asegurar es que no hay para cuándo arranque de manera formal en el país.

:Acá en Guanajuato ya está nombrado Marco Antonio Medina Torres, pero aún faltan procesos como la elección del Secretario Técnico del Sistema estatal anticorrupción que por cierto inicia hoy.

:El viernes pasado Enrique Ochoa Reza, jefe nacional del PRI, hizo tres nombramientos de delegados estatales en los estados de Aguascalientes, Zacatecas y Guanajuato, en la entidad fue designado Enrique Martini Castillo, de amplia trayectoria tanto en el partido como en la función pública, de hecho viene de la delegación de la Secretaría de Gobernación y la coordinación de delegados federales en Michoacán.

:Ochoa Reza, confía en que el relevo de la senadora Graciela Ortiz González, quien estuvo solamente 7 meses, de junio a diciembre, con la representación tricolor nacional, logre desalentar el fantasma del divisionismo que ya se manifiesta en las filas tricolores, por la tardanza en la selección del candidato a gobernador.

:Fuentes priistas señalan que el nuevo delegado, anda trabajando en el desenredo de las aspiraciones de Gerardo Sánchez y José Luis Romero Hicks y que pisará tierras guanajuatenses por ahí del 29, 30 antes de que se acabe el mes. Vamos a ver si toma el toro por los cuernos o de plano nuevamente los grupos vuelven hacer de la suya.

:Y es que a la ex delegada Graciela Ortiz tuvo que tragar camote en varias ocasiones y pese a su trayectoria y liderazgo en el partido no más no pudo con la problemática que su partido vive en Guanajuato. Enrique Martini tiene que meterle turbo si es que quiere salir con cifras positivas porque el decir un triunfo en el 2018 está muy lejos de ser una realidad.

:Por cierto el entusiasmo de los independientes ya alcanzó a los ciudadanos que querían llegar a buscar una candidatura para diputados federales. Tres se registraron en Guanajuato, dos para el distrito XII en Celaya y uno más para el distrito XI en León, pero antes de comenzar a pedir apoyos aventó la toalla.

:Quién terminó ayer su gira por el estado fue Jaime Rodríguez Calderón mejor conocido como “El Bronco”, anduvo en León, Irapuato, Guanajuato y ayer domingo en Dolores y San Miguel de Allende. No encabezó ningún mitin, pero sí se placeo y se reunió en corto con grupos empresariales y asociaciones civiles.

:En el municipio de Guanajuato platicó enfrente del Juárez con los capitalinos y hasta con los turistas que le pedían ¡foto!, ¡foto!, ¡foto!, todavía faltan varios presidenciables en visitar el estado, con el pretexto de reunirse con lo militantes de los diferentes partidos porque todavía no es campaña, andan de gira artística por todo el país.