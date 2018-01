Garra de León

:Dice el secretario de Seguridad, Luis Enrique Ramírez Saldaña, que la piratería que se comercializa al interior de la Feria de León es uno de los objetivos para los operativos que se estarán realizando en coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR), ¡vaya novedad!, lo interesante será ver cuándo será dicho operativo porque en los último años no han realizado alguno y la prueba está que cada año aumenta el número de stands con artículos apócrifos.

:La pregunta es ¿quién del Patronato autoriza que cada año se comercialicen estos productos?, de plano no hay expositores con algún otro producto interesados en participar en la tan famosa Feria Estatal de León o de plano solo se trata de llenar, está más que claro que no pueden perder el ingreso que les dejan estos expositores.

:Si alguien ve al delegado de la PGR en Guanajuato, Rafael González Cervantes, que le avisen dónde puede encontrar en un solo lugar cientos de artículos de piratería, un mini “Tepito nice”, donde se pagan 11 pesos por ingresar, porque a cinco meses de haber llegado a Guanajuato seguramente aún no conoce donde queda el Poliforum, apenas si se ha dejado ver una o dos veces en público.

:Y es que hasta hoy parece que en el Patronato de la Feria se mandan solos, no pelan las indicaciones que el Municipio les ha dado, menos al Estado específicamente al Instituto de Ecología para que no detonen la pirotecnia, ¿habrá una mano dura que los meta en orden?, y eso que la Feria es una vez al año, si no imagínese las de Caín que harían pasar a muchos.

:Para este fin de semana ya está confirmada la visita de Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como “El Bronco”, en su agenda está contemplado visitar los municipios de León, Guanajuato e Irapuato, por lo pronto un grupo de avanzada ya está en León afinando los últimos pormenores con el equipo del también aspirante a candidato independiente Rubén Fonseca.

:Por cierto, los que tendrán hoy una sesión extraordinaria serán los del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), un punto a atender será resolver los acuerdos pendientes sobre el registro de los candidatos independientes registrados en este momento en el estado, en las diferentes alcaldías y diputaciones.

:Un tema que por cierto mete ruido es que cada uno de los aspirantes, a excepción del alcalde de Comonfort, José Alberto Méndez Pérez, que ya llegó por esa vía, es la recolección de firmas, las cuales dependen de cada uno de los municipios, donde se considera el tres por ciento de la lista nominal, en León los dos aspirantes inscritos tienen que sumar 32 mil 362, por cierto aquellas que se presenten en impreso.

:¿Cómo le harán en el IEEG para verificar su veracidad?, considerando que son 37 aspirantes a la alcaldía en Guanajuato los que buscan ir como independientes, porque no dude que quizá más de uno se valga de argucias para cumplir con la meta para lograr contender en el proceso del 2018.

:Por cierto, en un informe preliminar, se detalla que los candidatos independientes de León, están estancados con los registros de apoyos ciudadanos a través de la aplicación del Instituto Nacional Electoral (INE), luego que casi ha transcurrido la mitad del plazo para conseguirlos.

:Edgar Chico apenas rebasó el uno por ciento (1.08 %) según el último corte del IEEG realizado el viernes 12 de este mes; los otros dos aspirantes registrados, Omar Fonseca lleva el 0.43 por ciento y Alejandro Montes de Oca, el 0.11 por ciento, quien se sumó al primero, pero que también buscó acercamiento con el segundo. Han transcurrido 20 de 45 días y está cuesta arriba el reto de que puedan lograr los apoyos a través de la aplicación o de cédulas oficiales en físico.

:Los verdes aseguran que ya están maduros, la dirigencia del Partido Verde Ecologista de México, cumplió con la entrega de su plataforma política ante el órgano electoral y el dirigente estatal Sergio Contreras destacó que por primera vez en su historia en Guanajuato van solos a la conquista del voto ciudadano.

:Aprovechó para ventanear al multidestapado Felipe Arturo Camarena García, como el próximo candidato a la gubernatura, si es que así lo quiere la militancia. La diputada Beatriz Manrique, que llegó al final, ya que se había entregado la plataforma, sellado de recibido y sacado la foto, porque venía de un compromiso en Uriangato. El discurso fue de refuerzo al divorcio partidista con el PRI.