Garra de León

:Esta semana los legisladores le entrarán de lleno a los pendientes que tienen, entre ellos discutir en mesas de trabajo el nombramiento del titular de la Fiscalía General de Guanajuato.

:Luego del rechazo en automático de los partidos de oposición, principalmente del PRI y del Verde, de que sea el actual Procurador General de Justicia Estatal, Carlos Zamarripa Aguirre, quien encabece esa oficina.

:No hay que olvidar que hay una reforma federal sobre el particular y al Congreso estatal solo le tocaría ajustar el tema, sin embargo no se descarta que puede algunos añadidos por parte de los diputados locales para que llegue el mejor prospecto a la fiscalía.

:Tampoco se puede dejar de lado el escándalo y la polémica que desató el tema a nivel federal, que motivó que incluso el Ejecutivo, presentará una iniciativa para evitar el pase automático al igual que otra que presentó el PRI con el mismo propósito.

:En el desahogo de los trabajos, se tratará de dejar a todos los diputados de los diferentes grupos parlamentarios, para que salga con el aval de todos los diputados, lo que se ha complicado toda vez que el fiscal anticorrupción, Marco Antonio Medina Torres, le faltó la bendición de la unanimidad.

:Entre más pasan los días y el Comité Ejecutivo Nacional no saca la convocatoria para elegir o designar al candidato a gobernador en Guanajuato, más crecen los rumores de que será José Luis Romero Hicks, el ungido para encabezar la elección tricolor en el estado. La negociación está fuerte y lo que se nota en los seguidores de Gerardo Sánchez de manera más evidente es la incertidumbre.

:Al contrario pasa con los seguidores de Romero Hicks, que no se cansan de hacer teorías de por qué es el único con posibilidades de ganar la elección y devolverle al PRI, una posición que fue arrebatada por el centralismo. Lo cierto es que vienen más noches sin dormir para los que ven como único salvador a Gerardo Sánchez García. Además están convencidos de que en política, nada está escrito hasta que el Gran Dedo señale en una dirección.

:Ya hay definición prácticamente en todas las fuerzas políticas de quiénes son sus abanderados a diferencia de otros períodos electorales, los candidatos del 2018 todos fueron por designación, quedando a un lado las contiendas internas. El PRI nacional sigue con sus cabildeos para ver qué candidato podría darle mejores resultados y más votos al candidato presidencial.

:A eso se suma, el cambio de escenario y capital político, que provocaron los movimientos en el gabinete; la salida de Miguel Ángel Osorio Chong, de la Secretaría de Gobernación, hizo una especie de efecto mariposa que también movió los indicadores en Guanajuato.

:El registro de candidaturas para gobernador ante el órgano electoral, está fechado del 14 y hasta el 20 de marzo, para que las campañas arranquen el 30 de marzo para concluir el 27 de junio. Por lo que los priistas todavía tienen tiempo de deshojar la margarita, para decidir con quién se van a la contienda de julio de este año.

:Todavía no hay definición sobre quiénes ocuparán los cargos que tienen que ver con la Comunicación Social y la cultura Político Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Sobre todo porque las renuncias de las titulares, Elizabeth Reyes Espino y Nayeli Vega Dardón, se dieron apenas con unos días de diferencia y al cuarto para las 12.

:En tanto siguen las entrevistas para ver quién asume la responsabilidad, a prácticamente poco más de 6 meses de la elección, no hay que olvidar que también hubo cambios en la Dirección Técnica Jurídica de los Contencioso Electoral, ya lleva 4 directores así como el Secretario Ejecutivo ya que Juan Carlos Cano, también decidió irse por motivos personales.

:Hay rumores que podría haber más renuncias por los mismos motivos. En el último año y medio se han ido, más de 20 personas de diferentes niveles. Algo está pasando en el órgano que está encargado de las elecciones en Guanajuato y lo preocupante, es que las elecciones tendrán verificativo el primer domingo de julio.