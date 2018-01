Garra de León

:La definición de quien será el abanderado del PAN en León trae inquietos no solo a los diferentes grupos internos del partido, a unos más que a otros, también ya se extendió a los diferentes sectores y principalmente al empresarial. Donde la apuesta es clara, evitar que se cometan los errores en los que ya se incurrieron en administraciones pasadas.

:En la reunión de menos de dos horas del sector empresarial con el presidente del comité directivo estatal del PAN, Humberto Andrade Quezada, manifestaron su preocupación clara de qué es lo que no quieren y entre lo manifestado está el beneficio a un solo sector o grupo de empresarios que velan por sus intereses y no el de los leoneses.

:La diferencia entre los empresarios y los políticos es que los primeros no olvidan, se la guardan para hacerla efectiva después. Los segundos muchos son de memoria y mecha corta y con el propósito de lograr su objetivo político a todos les prometen el cielo, luna y las estrellas y en tiempo electoral, más.

:En la encerrona de ayer no se puso ningún nombre sobre la mesa, ni se señaló a nadie de los aspirantes que suenan. Sin embargo, los argumentos presentados entre los empresarios consultados por separado coincidieron en ir en una línea y no quieren más gasolineras, ni más casinos, ni confrontaciones gobierno-empresarios, así o más claro de cuál es su posición respecto a los aspirantes que han levantado la mano.

:El líder empresarial José Arturo Sánchez Castellanos, acompañado de Humberto Andrade Quezada, dejó bien claro que no habrá ningún veto para nadie, pero sí manifestarán cuáles son los perfiles que se necesitan y para el caso del Alcalde de León dijo se necesita una persona honesta, con visión, tolerancia, apertura, participación ciudadana, transparente y honestidad. Pero también, aseguró, harán sus observaciones para diputados locales, federales y senadores.

:Por cierto, también se ventiló que hay apertura por Acción Nacional para que los empresarios hagan propuestas de personas que incluso no sean panistas para algún cargo, de ser así tendrán que meterle velocidad porque los tiempos ya están encima. Y para que haya efecto en sus propuestas los empresarios están convocando a una segunda reunión la próxima semana pero ahora con el PRD, la invitación ya se extendió a Baltasar Zamudio.

:Anótele que el PAN ya liberó la convocatoria para los que aspiren a ser senador, desde ayer y hasta el próximo 11 de febrero podrán presentar su intención, el proceso interno será por designación y solo hay lugar para dos, un hombre y una mujer, no más. Actualmente hay tres porque Pilar Ortega se sacó la rifa del tigre con la muerte de Alonso Lujambio al haber sido su suplente.

:Muchos son los nombres que suenan por los hombres, desde el mismo Humberto Andrade, Luis Alberto Villarreal, Miguel Salim, Éctor Jaime Ramírez Barba, Erandi Bermúdez y dicen que quizá hasta el ex gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez. La segunda posición más peleada por donde lo vea, sueldo, actividades, currículum, etc., etc.

:Vamos a ver qué pesa más, las deudas con los grupos, trayectoria, pago de favores o de plano quién puede generar votos que a final de cuentas debería ser el punto más importante a tomar, porque muchos que llegan a esta posición no han gastado ni siquiera el sudor de su frente haciendo campaña. Por el lado femenino dicen que ya está más que cantado y la posición es casi un hecho para Alejandra Reynoso quien ha sabido tener un juego importante con los diferentes grupos.

:En las diputaciones federales, el PAN en Guanajuato ya apartó los siguientes distritos para mujeres: 3 y 6 de León, 7 de San Francisco del Rincón, 9 de Irapuato, 12 de Celaya y 14 de Acámbaro; el resto va para hombres, el 5 y 11 de León, 2 de San Miguel de Allende, 4 de Guanajuato, 8 Salamanca y el 15 de Irapuato, la lista de nombres es larga.