Garra de León

:¿Hoy se escucharán las golondrinas en el pleno del Ayuntamiento?, ¿habrá caras largas?, ¿fiesta?, el caso es que hoy será el último día que el síndico Carlos Medina estará presente como primer síndico tal y como lo adelantó el año pasado se va de licencia por más de dos meses, habrá que ver si regresa o ya de plano se va de manera definitiva.

:Ahora sí muchos podrán comenzar a respirar tranquilo. El ex gobernador y ex alcalde panista, es polémico y se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para muchos, la lista es tan larga que no solo abarca el ayuntamiento y administración que encabeza Héctor López Santillana, sino alcanza al mismo Gobierno del Estado y su partido.

:El panista es especialista en dar sorpresas y desestabilizar a su partido y a todos. Le tundió en lo privado y en su círculo cercano a Diego Sinhue Rodríguez y luego aparece levantándole la mano como el candidato oficial a la gubernatura. Ya no es nada raro

:Y es que hoy será además la última vez que veremos el Ayuntamiento leonés tal y como inició. Carlos Medina quien por cierto no buscará la candidatura a la gubernatura habrá que esperar a ver qué hace o qué se trae entre manos. Otros más que se sumarán a esa lista de licencias en las próximas semanas por las aspiraciones políticas que traen para el 2018 es Sergio Contreras que buscará la alcaldía por el Verde.

:El que quiere llegar a la Cámara de Diputados es José Luis Manrique, mientras que al Congreso del Estado suena que la anda buscando Jorge Cabrera, por cierto con los dos, el PAN en Guanajuato tiene deuda, los dos encabezaron el tema de las sanciones a los barbaristas. El primero identificado con el grupo de los fernandistas y donde seguramente el jaloneo por las negociaciones estarán a todo lo que da.

:Lo que siempre pesará sobre Jorge Cabrera es el cambio de partido, no hay ningún escándalo en el que se le relacione. Se ha mantenido disciplinado con el PAN, se le ha visto en reuniones con Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y también tiene varios ases bajo la manga que puede hacer efectivos para amarrar lo que quiere.

:Salvador Ramírez quiere regresar al Congreso del Estado como diputado y no como asesor, hasta Norma López suena como posible candidata para abanderar su partido en León, por lo que cada quien con sus aspiraciones en su momento tendrán que separarse del cargo para buscar el voto para lo cual no falta mucho.

:Tome nota resulta que hay otro panista que aspira ser candidato a la gubernatura del ¡PAN!, se trata del leonés Andrés Suárez García que se registró el martes ante la Comisión Auxiliar Electoral Estatal y en 48 horas después –ya pasaron 24-, la Comisión Organizadora Electoral Nacional determinará su eventual procedencia o sea el plazo vence hoy.

:Dicen que a varios panistas les sorprendió el hecho. Los marquistas dicen que lo mandó el grupo del senador Fernando Torres Graciano para hacer presión en las negociaciones; los fernandistas que quién sabe de dónde salió; al interior del Comité Directivo Estatal no descartan que ocurran otras cosas peores. Pero también dicen que es obra de los marquistas para disfrazar el proceso de Diego Sinhue y aparentar que sí hay democracia en el partido.

:En su currículum cuenta con varios cargos en la burocracia gubernamental, en el Congreso del Estado, Secretaría de Desarrollo Social y Humano, en el DIF municipal y en su casa lo conocen porque no ha tenido un cargo de peso. Hoy se define su situación y hasta entonces se podrá especular el rumbo de este proceso interno.

:Hoy habrá una encerrona muy temprano con los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de León que encabeza José Arturo Sánchez Castellanos el invitado será Humberto Andrade Quezada, líder del PAN.

:Ahí dicen que en el sector empresarial va a manifestar cuáles creen que son los perfiles de los candidatos que aspiren la alcaldía. Pero el tema trascendió porque aseguran los sheffieldlistas que por queja de varios líderes empresariales ahí estará presente el ex alcalde Ricardo Alaniz quien propondrá sobre la mesa que no vaya Ricardo Sheffield Padilla.