Garra de León

:La Comisión Organizadora Electoral del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, acordó por unanimidad de votos que es procedente la solicitud de registro de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo para participar como precandidato en el proceso interno de selección de la candidatura a gobernador constitucional del estado de Guanajuato para el proceso electoral 2018..

:El PAN es el primero en Guanajuato que destapa al candidato y que ya está más que cantado hacia dónde van las cosas. Acción Nacional es una marca y es prácticamente un hecho que quien vaya es el que queda. Porque como se ve en el PRI difícilmente podrán ponerse de acuerdo y al resto de los partidos podrán hacer ruido pero difícilmente meter en aprietos a los azules.

:Lo único que falta es que se le notifique a la Comisión Permanente Nacional del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional y al comité directivo estatal que encabeza Humberto Andrade, quien tiene por cierto aún una larga lista de tareas por definir. Además de implementar un proceso cicatriz con efectos rápidos.

:Por cierto lo que milagrosamente se canceló ayer para varios que tienen su veladora encendida es la cita que tenía Humberto Andrade Quezada ante la PGR para comparecer en la denuncia que Morena hizo desde el año pasado contra el hoy ya prácticamente candidato azul, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

:Resulta que el citatorio estaba para las 12 del día de ayer, pero pasaron los minutos y luego las horas y no llegó nadie del PAN, ni el líder estatal ni su gente del jurídico. Los que sí fueron puntuales fueron los de Morena, ahí llegó Alma Alcaraz Hernández quien no titubeó en salir y decir que hay gente allegada a Miguel Márquez haciendo presión en la dependencia federal, ¿será?

:Los delitos que Morena le señala al “delfín” de Miguel Márquez es que habría incurrido peculado, tráfico de influencias, corrupción y delitos electorales, cuando fue Secretario de Desarrollo Social y Humano; al líder estatal se le citó porque estuvo presente en eventos donde según se vio el apoyo al ex funcionario y con los que buscaba posicionarse para ser abanderado azul a la gubernatura.

:Por cierto, en el comité directivo estatal del PAN confirmaron que si Humberto Andrade no estuvo presente fue porque hubo una suspensión en el citatorio y además se informó que están abiertos a atender lo que sea necesario a través de las instancias jurídicas correspondientes y calificaron como un “exceso” de algunos institutos políticos el filtrar la información.

:La convocatoria para la elección del candidato a gobernador en el Partido Verde Ecologista de México, que no hay que olvidar que por primera vez va solo a la contienda, prácticamente está resuelta. Los verdes han venido trabajando desde hace varios meses, para ir con un candidato único y los acuerdos han establecido que el más viable es Felipe Arturo Camarena García.

:La convocatoria saldrá, dicen los enterados, a finales de este mes o principios de febrero; están en tiempo porque el registro ante el órgano electoral es del 14 al 20 de marzo, mientras que el arranque de las campañas está programado del 30 de marzo, al 27 de junio. Y todos los candidatos que disputen la silla del gobierno estatal tendrán 90 días para convencer al electorado de que son opción de gobierno.

:Por cierto de los tres aspirantes que había en León que buscan ir por una candidatura independiente por la alcaldía ya solo quedan dos. El académico Carlos Montes de Oca ha decidido bajarse del barco y sumarse al proyecto que encabeza el empresario Edgar Chico, el que también continúa trabajando en lo suyo es Rubén “El Bravo” Fonseca.

:La Secretaría de Seguridad Pública de León informó la incorporación de José Guadalupe Alcalá Jiménez como director General de Tránsito Municipal, cargo que desempeñó con el ex alcalde Ricardo Sheffield Padilla, un cambio que la misma corporación pedía a gritos por el deficiente trabajo de Ricardo López López pese al currículum que muchos pueden presumir.

:No se va de la administración, resulta que se queda como enlace con el Fideicomiso de Seguridad donde se espera que ahora sí “brille”, habrá que ver cuál es su estatus actual porque eso sí no se informó, si cobró o no liquidación, porque muchos ex burócratas corren con la gracia de exigir su dinerito aunque sus resultados no estén nada claros.