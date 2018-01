Garra de León

:Si bien hoy el Comité Directivo Estatal en Guanajuato ya tiene un problema menos con el registro de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo como aspirante a la candidatura a Gobernador, el problema mayor lo tiene en la definición de quienes encabezarán las candidaturas a las alcaldías y sus planillas, las diputaciones locales, federales y senadores.

:El único municipio donde hoy queda claro que van por una reelección es en San Miguel de Allende con Ricardo Villarreal García, que seguramente es una de las negociaciones que ha traído su hermano Luis Alberto Villarreal, obviamente para alinearse al proyecto del candidato oficial.

:Del corredor industrial prácticamente todos los alcaldes quieren pero no a todos les va alcanzar, el ejemplo más claro es Celaya donde dicen que el alcalde Ramón Lemus Muñoz está tachado de la lista, a otro que dicen le falta para alcanzarlo es a Ysmael López, de San Francisco del Rincón, en Irapuato y Salamanca se han hecho bien las cosas y están a un paso de lograrlo, pero donde la puja está más fuerte es en León.

:Héctor López Santillana trabaja para un proyecto de cuatro años y son cuatro años porque toma en cuenta el 2018, se ha dejado ver en los eventos con el hoy precandidato Diego Sinhue pero eso no es garantía de que ya haya amarrado algo. Incluso en el Municipio hoy se vive un ambiente de nerviosismo como ocurre cada tres años, la diferencia que pese a gobernar el PAN, no tienen la certeza de lo que pasará.

:En radio pasillo comentan que la situación realmente en León está detenida porque falta acomodar tres piezas: Alejandra Gutiérrez, Éctor Jaime Ramírez Barba y al propio presidente del partido, Humberto Andrade, por eso las cosas no terminan de cuajar sumado a que el ex alcalde y diputado federal, Ricardo Sheffield Padilla, sigue dando la pelea para ser el abanderado.

:Por cierto entre son peras o son manzanas, y si es o no el candidato con posibilidad a reelegirse, Héctor López Santillana no lo pensará dos veces y hará ajustes donde sean necesarios para tener por lo pronto un cierre de año importante. Y es que el Alcalde comenzará a sacar tarjetas rojas y la que ya está en puerta es la de Enrique Marumoto Torres quien se ha desempeñado como director de Innovación porque nomás no prende pese a ser un área nueva.

:Y es que en los próximos días, Marumoto estará dejando el cargo y como su reemplazo llegará Omar Silva Palancares quien se desempeñaba como director de Fomento a la Economía del Conocimiento de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior, y quien tuvo un paso importante por la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable.

:Pero aguas, dicen que Héctor López está realizando una revisión con lupa de los resultados de su equipo, así es que los que están preocupados por lo que viene, mejor que se preocupen de no aparecer en la lista negra, porque al día de hoy nadie la tiene segura y hay dos que tres titulares en la mira porque dicen “ya andan nadando de muertito”.

:Quien podría estar de visita en el estado este fin de semana es Jaime Rodríguez “El Bronco”, respaldando el trabajo que realiza el empresario Rubén “El Bravo” Fonseca en la búsqueda de firmas para buscar la alcaldía de León por la vía independiente. El primero busca pedir personalmente las firmas en Guanajuato para contender por la Presidencia de la República.

:Por cierto, el leonés estuvo acompañando al regiomontano en su evento de arranque de la gira que hará por todo el país, mismo que se realizó el sábado pasado en la Arena Monterrey, según presumen fue ante unos 15 mil asistentes, vamos a ver cómo le va al Gobernador de Nuevo León con licencia en su visita por Guanajuato.

:Los que se aventaron un largo período vacacional son los diputados de Guanajuato, porque una vez aprobado el paquete fiscal para este 2018, prácticamente todo fue desayunos y comidas de fin de año, claro con excepción de los que quieren quedarse otros tres años en la Casa Legislativa, porque ya le agarraron cariño a la chamba, que anduvieron moviditos reuniéndose con sus bases en sus distritos.

:Regresan mañana miércoles a retomar sus actividades legislativas y las iniciativas pendientes, en las que el grupo mayoritario del PAN tiene al menos 60 en el tintero, donde hay prioridad en temas de fiscalización, conjuntamente con el órgano técnico que es la Auditoría Superior del estado, que tiene mucho trabajo con la revisión de las cuentas públicas.

:Uno de los puntos clave será el arranque de las obras que fueron aprobadas en el presupuesto, que buscará ser un detonante también en los temas del empleo y la reactivación económica.