Garra de León

:No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla y después de una operación cicatriz en la que buscaron alinear a todos los grupos al interior del PAN ayer en punto de las 12:14 del día llegó Diego Sinhue Rodríguez Vallejo al Comité Directivo Estatal del PAN acompañado por su familia para inscribirse como precandidato único al gobierno del estado, no decimos de unidad porque huele a la competencia.

:El edificio del PAN estatal lució pletórico y se pudieron ver panistas de todos los niveles de gobierno, pasando por los cuadros distinguidos, alcaldes, ex alcaldes, legisladores locales y federales, sin la presencia de algún miembro del primer nivel del gobierno del estado.

:La gran ausencia fue la del senador Fernando Torres Graciano, quien para algunos de los presentes pretendía mandar un mensaje a su grupo, en el sentido de que apoyaba pero no se iba a manifestar a favor del precandidato a la primera por respeto a quienes lo siguen, o lo único que pasaba es que vivía el duelo pero esperaban que se uniera en la contienda.

:El mensaje de consolación para el senador en los corrillos del PAN fue que era un político aún joven con la oportunidad de competir dentro de 6 años para buscar lo que desde hace 6 se le ha negado, contender por la candidatura de su partido al gobierno de Guanajuato.

:Eso sí quienes le levantaron la mano al preaspirante fueron Carlos Medina Plascencia y Luis Alberto Villarreal, por cierto en su discurso, tanto Humberto Andrade Quezada como Diego Sinhue Rodríguez hicieron un llamado constante a la unidad y aseguraron que ya tienen el triunfo en la bolsa y una bolsa de votos para llevar a Ricardo Anaya a la Presidencia.

:Sabedor de que de facto, pues el proceso será mero trámite, Diego será quien compita por la alianza Por Guanajuato al Frente quien ya le llamó a su presencia fue el PPE (primer panista del estado) Miguel Márquez Márquez con quien sostendrá hoy por la mañana una reunión de trabajo con su delfín.

:Hablando de la alianza por la que sería postulado Diego, nos dicen personas allegadas al equipo de Rodríguez Vallejo, que quienes podrían de última hora bajarse de esta son los integrantes del partido Movimiento Ciudadano y es que nomás no ven claro los beneficios de ir en conjunto con el PAN y PRD.

:Los priistas de Guanajuato siguen con la veladora encendida para que salga lo antes posible la convocatoria para elegir a su candidato a Gobernador. Mientras en los demás partidos el tema ya está definido o en vías de definirse, en el Revolucionario Institucional, siguen estirando la liga y aplazando la agonía para los que ya la sentían segura y de mero trámite.

:Los seguidores de Gerardo Sánchez están convencidos de que es el único gallo que tiene el capital político para, si no ganar, hacer el mejor papel en julio de este año.

:Los que siguen a José Luis Romero Hicks, están ciertos de que necesitarán además de la estructura del partido, la que generó el propio Sánchez desde que anda en campaña. A Chico Herrera ya ni lo cuentan entre los finalistas de la carrera interna.

:Este lunes regresa a laborar el 100 por ciento de la estructura de gobierno; luego del periodo vacacional, que muchos utilizaron para atizarle a la grilla y a promoverse o promover a sus suspirantes, retomarán actividades en todos los niveles de gobierno.

:La que ya no regresó a trabajar al Instituto Electoral del estado de Guanajuato (IEEG), fue la jefa de Comunicación Social, Elizabeth Reyes; según los consejeros se trató de un retiro por motivos personales, relacionados con la salud de la ahora ex funcionaria electoral.