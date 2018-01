Garra de León

:Nomás por aparecer en las encuestas bien colocado, el síndico con licencia por León, Carlos Medina Plascencia fue convocado a aparecer en la foto, pero no cualquier instantánea, noooo, ni más ni menos que en el cónclave panista al que fueron convocados los aspirantes a buscar la candidatura para ocupar la silla en la que hoy despacha 3M, Miguel Márquez Márquez para el resto de los mortales.

:Pese a que ya se habían registrado algunas reuniones con antelación, esta es la primera en la que convocan al ingeniero que levantó suspicacias al momento de anunciar de improviso y sin avisar, que le encargaba el despacho de la sindicatura a Roberto Novoa Toscano, para atender asuntos personales.

:En la reunión estuvieron presentes Marcelo Torres Cofiño, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Humberto Andrade Quezada, dirigente del Comité Directivo Estatal; Alfonso Ruiz Chico, secretario general del partido en el estado, y, por orden alfabético para que nadie se sienta, los suspirantes, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, Fernando Torres Graciano, Luis Alberto Villarreal y... Carlos Medina Plascencia a quien se le ha mencionado como el cuarto en discordia.

:Tema interesante la aparición de Carlos Medina, pues uno de los asuntos centrales en la reunión fue la defensa del método de designación directa y el llamado a algo así como una operación cicatriz, para que en el momento que se defina al ungido, los otros ¿2 o 3? declinen sin chistar y se alineen a favor de quien buscará la gubernatura en la alianza Por México al Frente.

:Como si fuera regalo de Reyes Magos, también se dijo que tan pronto como el día de mañana finalmente saldrá la convocatoria para que se inscriban los convencidos en que no habrá dedazo, perdón los interesados en la candidatura con lo que los azules se adelantaron a los tricolores, al menos en el anuncio oficial en que se lanza la convocatoria.

:Por cierto llamó la atención también el mensaje tajante que dejó el secretario general del CEN panista en su cuenta de Twitter a los suspirantes que aparecen en la foto, pues posteó: “Primero está México, luego el PAN y al final los intereses que cada quién en lo particular pueda tener, (VAMOS A GANAR ;)”, así o más claro.

:Gran revuelo causó la noticia de aquella esperanza que el gobernador del estado Miguel Márquez Márquez puso en el corazón de los seguidores del Club León, de cristalizar antes de irse al menos el arranque del proyecto de un nuevo estadio para La Fiera, ayer se dio a conocer que ya habrían visto los terrenos y el ejecutivo estatal invertiría 500 millones de pesos en el predio.

:Claro que no faltaron los comentarios respecto a la conveniencia o no de invertir dinero público en la construcción de un inmueble que tendrá uso privado y el destino de los recursos será para una empresa y no en una obra de beneficio social por ejemplo.

:Los defensores del proyecto aseguran que al final la inversión traería una derrama económica importante que al final terminaría quedándose en el municipio que es casa de los Esmeraldas y por lo tanto eso justificaría el hecho de gastar dinero público en este proyecto.

:En cambio los más escépticos no creen que se vaya a arrancar el proyecto antes de que termine la gestión del actual gobierno, al final de cuentas el tema del futbol resulta rentable políticamente, pero si las tendencias apuntan a que el PAN repite en Guanajuato pues no es del todo rentable para garantizar el triunfo electoral.