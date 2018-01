Garra de León

:No hay día que no llegue, ni plazo que no se cumpla y ayer en la sesión del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia los 21 magistrados como ya lo habían acordado colocaron el nombre de María Claudia Barrera Rangel en la papeleta que les fue entregada para emitir su voto y fue así como salió humo blanco y la magistrada asumió la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del Consejo del Poder Judicial.

:Para dejar en claro el motivo por el que llegó a despachar en la silla en la que a partir de ayer se sienta, Barrera Rangel negó alguna relación con políticos allegados al ejecutivo estatal o respaldo del gobernador Miguel Márquez y presentó como carta credencial su trayectoria de más de 30 años que inició como oficial judicial pasando por varios cargos hasta llegar a donde hoy se encuentra.

:Una de las primeras actividades que tendrá la presidenta del Poder Judicial el día de hoy será encabezar la reunión del Consejo de la Judicatura para atender y conocer de primera mano los asuntos de carácter administrativo y uno de sus primeros compromisos es el de garantizar la autonomía, transparencia, honorabilidad e independencia de los integrantes del Poder Judicial, independientemente de que entre ellos haya militantes de partidos políticos.

:Y a pesar de que aún no sale la convocatoria del PRI para quienes aspiren a un cargo de elección popular este año, en el partido ya levantaron la mano al menos cinco personas que están interesados en encabezar el proyecto de la candidatura a la alcaldía de León; entre ellos, dicen se encuentran dos empresarios muy reconocidos de la ciudad.

:Por cierto, que entre los militantes del partido que levantaron la manita y han dicho que quieren ser los candidatos, se encuentra Luis Andrés Álvarez, quien en el 2009 buscó una diputación local; pero también suena el nombre de Clemente Villalpando, quien por cierto participó en la campaña del doctor José Ángel Córdova en el 2015.

:Y donde poco a poco se están acomodando las piezas, es en el PAN, y es que a pesar de que será en los próximos días cuando se elija a la persona que pueda estar abanderando el proyecto de la alcaldía de León, gente al interior del partido dicen estar en un 98 por ciento seguros de que será un hombre.

:Los más conservadores dicen que esto abre ampliamente la posibilidad de que el alcalde Héctor López Santillana sea el ungido, sin embargo no descarte la posibilidad de que aparezca repentinamente en escena su tocayo sin “H”, Éctor Jaime Ramírez Barba, aunque calienta la banca para apuntarse como aspirante al Senado de la República.

:Bueno eso es lo que oficialmente el propio diputado local por el PAN y ex secretario de Salud en la entidad ha dicho que quiere, pero también ha comentado que se disciplinará sobre la decisión que el partido y el grupo en el poder tomen respecto a su futuro político, que podría también terminar en darle continuidad a su trabajo como legislador local.

:Por otro lado se dice que quien va a insistir en la contienda es el diputado federal Ricardo Sheffield, quien no se caracteriza por dar su brazo a torcer tan fácilmente, ya una vez lo bajaron y no está dispuesto a que suceda otra vez. Claro siempre está la posibilidad de pasarlo a la catafixia para premio de consolación para él en el Senado o posiciones para el grupo que lo apoya.

:Trascendió que quien podría bajarse de la intención de buscar la candidatura independiente a la alcaldía de León es Carlos Montes de Oca, quien al parecer habría expresado su sentir en reunión con los otros ciudadanos sin partido, Edgar Chico y Rubén Fonseca “El Bravo”. De hecho se sabe que hoy tendrá una encerrona con el empresario Edgar Chico para manifestarle esta intención de desistir y manifestarle el apoyo a sus aspiraciones. Bueno eso dicen.