Garra de León

:A partir de mañana estaremos a tres meses exactos de que arranquen las campañas quienes busquen la gubernatura por los diferentes partidos. Las cuales tendrán una duración de 90 días, por lo que tendrán los candidatos hasta el 27 de junio para lograr conquistar votos y sumarlos a su proyecto.

:Aunque hoy, como pintan las cosas, la única realidad que se puede ver es que no hay nada para nadie, ni para ningún partido aunque pareciera que donde las cosas sí están medio avanzando es el Partido Verde Ecologista de México, hasta hoy es que van solos y que todo indica que su candidato podría ser el ex diputado y ex procurador de Justicia, Felipe Arturo Camarena, de ahí en más párele de contar.

:Por ejemplo en el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano solo han confirmado que irán juntos en la gubernatura, aunque hoy hay varios nombres que suenan, hasta el momento ninguno puede proclamarse como el bueno, sigue pendiente que se dé a conocer el método que se aplicará para la designación del candidato.

:Y todo indica que habrá candidato hasta mediados de febrero, mientras los ánimos seguirán encendidos, bueno aunque parece que con el espíritu navideño y en puerta la llegada del nuevo año le bajaron de nivel pero espérese que seguro arrancando el 2018 volverá a llegar la turbulencia en las aguas azules. Por lo pronto tienen hasta la primera semana de enero para confirmar si van juntos o no en otras posiciones.

:En el mismo supuesto está la coalición del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), quienes tendrán que definir si van en ayuntamientos y diputaciones; por cierto si el PRI va solo en la gubernatura habrá que ver si amarran algo con PANAL o también se la juegan así, desde el 2000 no iban solos en nada.

:En el Revolucionario Institucional están igual o peor, porque de plano entre los grupos no han cesado, por ejemplo varios brincaron con el mensaje del senador y aspirante a la candidatura a la gubernatura, Gerardo Sánchez, en sus redes “estamos listos para participar con un espíritu de unidad, decisión e inclusión. Seguimos esperando la convocatoria, nos avala el trabajo que se ha realizado a lo largo y ancho de Guanajuato. #Gerardo #TrabajandoEnSerio”.

:A quien señalan que es justo por su necedad de ser el abanderado del partido en la elección del 2018 que no han dado a conocer la convocatoria, ya que de fondo nomás nada se ha logrado negociar, porque de querer jugar algo en el próximo año tendría que buscarlo y no irse por la vía plurinominal.

:A quienes ya se les termina el tiempo para presentar su carta de intención ante el IEEG para contender por una diputación independiente es a los mismos ciudadanos interesados en ello, pues la convocatoria concluye el próximo 31 de este mes. Solo hay dos ciudadanos que han levantado la mano en este tema, Cuauhtémoc Mora Loma quien quiere ir por la diputación del distrito XVll y del celayense Eugenio Arangüena Sharpe por la diputación del distrito XVl.

:Por cierto hoy a las 11 de la mañana dicen que acudirán tres leoneses a manifestar y entregar su carta de intención ante el IEE; entre ellos está Andrés Treviño, miembro activo del movimiento ciudadano denominado ‘Ahora’, apadrinado por el empresario Edgar Chico y del mismo grupo del celayense Arangüena Sharpe, con apenas 26 años de edad promete ideas frescas, dignas de un ‘millennial’.

:Los dos restantes se hicieron llamar ‘Los Diputados Bravos’ apadrinados obviamente por Rubén ‘El Bravo’ Fonseca, se trata de Humberto Puerta Miranda, de 69 años de edad, comerciante de la Miguel Alemán, y Epifanio Bocanegra Arenas, quien tiene maestría en Derecho Penal y empresario educativo.

:Quien buscaría dar mayor celeridad a las iniciativas que presentó en el Ayuntamiento de León es el regidor Sergio Contreras, dice que antes del mes de abril algunas de ellas ya deberían estarse concretando, como es el tema de la gratuidad de una hora en estacionamientos de centros comerciales y la de los Franeleros, entre otras.