Garra de León

:No hay revés y es que pese a que algunos miembros de la Comisión de Gobierno, principalmente de la oposición, insisten en que hay dudas y nomás no encuadran las imputaciones de las irregularidades que se les fincan a varios ex funcionarios de la pasada administración por la asignación del fallo de la basura, no habrá marcha atrás.

:Ayer en la reunión privada que sostuvieron no se votó la propuesta para confirmar los nombres que se irán sancionados, lista que tendrá que pasar al pleno del Ayuntamiento, pero no pasará de la encerrona del próximo martes donde se pondrá el tema sobre la mesa, dicen que el tiempo para su revisión ya fue suficiente y el discurso por parte de la oposición de que falta ver detalles ya no es válido, solicitaron más información y se les entregará pero antes de que concluya la próxima semana habrá nombre y apellido de los sancionados.

:Cuando la resolución de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) llegó a la Contraloría, resulta que se giró invitaciones a los presuntos señalados para su defensa algunos acudieron, otros no, pero es cierto que luego del próximo martes los inconformes podrán acudir al Tribunal Contencioso Administrativo para apelar la sanción sea cual sea, sumado a los amparos que varios promovieron hace meses.

:Quien buscó tener un acompañamiento de primer nivel en su informe de actividades fue el senador Gerardo Sánchez quien envío una invitación al Gobierno Federal y resulta que como representante le mandaron nada más y nada menos que al delegado de la Secretaría de Gobernación en Guanajuato, Javier Aguirre Vizzuet.

:¿Quién habrá sido el autor de esta jugada?, ¿quién habrá querido medir fuerzas entre estos dos priistas que quieren jugarla por la candidatura a Gobernador?, otra interpretación que algunos les dan es que le mandaron un estate quieto al Senador, porque políticamente no fue lo correcto pero esto sin duda le pone sabor a las cosas al interior del tricolor.

:Gerardo Sánchez trae la caballada andando desde hace un buen tiempo; Javier Aguirre, el miércoles luego de una conferencia de prensa en León, dejó entrever que sí buscará la candidatura y dicen que la próxima semana dará una sorpresa, lo cierto es que a diferencia de su antecesor ha sido un delegado de Gobernación inquieto y que ha buscado meter en orden a los delegados federales y de que mete ruido, mete ruido.

:Lo cierto es que Javier Aguirre no fue ni de chiste como representante del Gobierno Federal porque el escenario era claro, no se iba a meter a la boca del lobo entre gerardistas; lo cierto es que este hecho que viene desde las cúpulas priistas inquietó a los dos aspirantes a la candidatura en Guanajuato.

:Finalmente quedó integrada la Comisión Permanente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, que es una especie de mini Consejo Político Nacional, que está encargada de operar lo que tiene que ver con los procesos internos y la selección de candidatos en las entidades donde habrá elecciones.

:Es decir, la Permanente está integrada por dos comisiones más que están encargadas: una de los procesos internos en los estados y la otra, de la selección de los candidatos que competirán en julio del año entrante.

:Está integrada por 114 priistas (el Consejo Político Nacional tiene cerca de 500), entre ellos los gobernadores de los estados gobernados por tricolores, varios senadores, diputados federales, los líderes de sectores y organizaciones, entre otras. La sorpresa es que hasta allá se coló la diputada Arcelia González que es la única guanajuatense que es parte de esa mentada comisión que tendrá la valoración para elegir al candidato a la Presidencia del país.

:En el Congreso local, los diputados del PRI andan muy sentidos porque aseguran que los panistas les han estado pirateando las iniciativas con todo descaro. Incluso señalan que la de la creación de una policía rural, seguramente será refriteada y puesta en tribuna pero en la versión azul y ahí sí se probará.

:Dicen que ejemplos hay más de uno, en los que han llevado sus iniciativas, trabajadas con tiempo anticipado, se entregan uno o dos días antes y resulta que el día que las exponen, los panistas presentan una muy parecida o con leves modificaciones. Por eso ahora invitaron a los delegados cenecistas, para que atestigüen que la iniciativa fue tricolor, aunque después cambie de color. En tiempos electorales cualquier tema vale un buen pataleo.