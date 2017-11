Garra de León

:Luego del susto que le provocaron las denuncias del PRI, PVEM y Morena en el que le imputaron andar saludando con recurso ajeno, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, aprendió la lección y ya anda haciendo sus respectivos deslindes ante el órgano electoral, para que no le anden colgando medallitas propias o ajenas.

:Y es que resulta que presentó unas denuncias para deslindar responsabilidades en lo jurídico y en lo electoral, ya que dos cuentas en redes sociales lo señalan que la fiesta de cumpleaños que festejó el lunes fue un evento para mostrar músculo y fortalecerse en su intención de buscar la candidatura a la gubernatura.

:En las denuncias no señala a nadie, aunque en su equipo presumen que puede ser fuego amigo, eso sí dicen que el aspirante a la candidatura a la gubernatura ya está listo para bailar al son que le pongan para ganar la contienda interna, si fuera necesario.

:El aspirante, ayer llegó solo a la entrega de un honoris causa en el Auditorio General de la Universidad de Guanajuato, incluso lo acomodaron en una zona reservada para diputados locales y federales. Ahí lo sentaron a un lado del Luis (el Güero) Vargas, uno de los asistentes a su fiesta de cumpleaños e identificado en su grupo.

:Por cierto aseguran que no hubo cargada de funcionarios de primer nivel del gabinete estatal simple y sencillamente porque la orden desde Palacio fue no asistir, de lo contrario aseguran que se hubiera visto el músculo, por eso se justificarían las ausencias que hubiesen pesado como la del mismo Gobernador y Juanita de la Cruz. Eso sí dicen que el objetivo se logró y fue reunir ciudadanos de todos los sectores ya que no fue una comilona panista.

:Aunque claro que otros les dan otra interpretación y es que aseguran que la reunión fue para comprobar de qué lado están las lealtades por lo que necesitaban medir fuerza y el escenario fue el ideal, por lo que hubo aparecidos que no se esperaban, panistas que se le vinculaba con otro grupo y otros que de plano estaban en la banca y andan buscando chamba.

:Ya le adelantábamos en este espacio que alguien quien sorprendió en la fiesta de Diego Sinhue fue Lupe Vera, identificado con los fernandistas. Aseguran que ya se cambió de bando, perdón de grupo, porque en el otro ya lo tenían olvidado y lo único que pedía era amarrar una diputación y tal parece que ahora sí le hicieron caso. Por eso apareció en la comida y a la hora de salir quiso pasar desapercibido.

:Otros nombres que también brincaron en la reunión fueron los de Alejandro Navarro, Justino Arriaga Silva, Chelis Oliveros quienes por varios años se les identificó con el grupo de Luis Alberto Villarreal y ahora jalan en el grupo marquista-dieguista, por lo que aseguran que no sorprenderá nada que en las próximas semana la lista de panistas incorporados a esta fila aumente.

:Y un tema que alguien filtró en pleno festejo es que va en aumento la lista de los que quieren llegar al senado anótele, aseguran que ya encabeza la lista Humberto Andrade Quezada o al menos eso es lo que dicen anda amarrando, el descartado dicen es Miguel Salim quien quiso negociarlo para cambiarse de bando, pero le dijeron a la fila; ahí está firme Erandi Bermúdez quien se ha metido a la operación del grupo no solo en su zona sino hasta en León, a esta lista súmele los de los otros grupos. Por cierto dicen que un descartado al senado es Éctor Jaime Ramírez Barba porque lo estarían contemplando para otra posición.

:La expectativas de varios regidores panistas del Ayuntamiento de León quedaron en eso expectativas, ya que esperaban que ayer subiera de tono alguna discusión con el síndico Carlos Medina como ya lo había advertido, ¡pero no!, todo transcurrió en calma y al contrario sorprendió porque hasta salió a la defensa del alcalde Héctor López Santillana para aclarar que él no presentó la iniciativa en el incremento de impuestos sino fue un acuerdo que se hizo directamente en la Tesorería.

:Pero no todos sus compañeros de bancada del Ayuntamiento se la compran y dicen que la prueba de fuego será la próxima semana que sesione la comisión de Gobierno, Seguridad Pública y Tránsito, cuando nuevamente se encuentre cara a cara a Luis Enrique Ramírez Saldaña a quien tachó de incompetente y con quien de plano no hay relación laboral, ni política y de ninguna.

:Y las que andan más que activas son las priistas y no precisamente en sus terruños. La que anduvo movida en la Capital, fue la diputada federal Azul Etcheverry quien promovió una reunión de presidentes municipales priistas –asistieron 13 municipios-- con la Sagarpa, para que dieran a conocer sus proyectos.