Garra de León

:Los que andan más que gustosos con la decisión del Tribunal Electoral de declarar “inexistentes e infundadas” las denuncias del PRI, PVEM y de Morena, son los seguidores de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, que ahora seguramente van a meterle velocidad a la operación, pero eso sí, cuidando todos los detalles para evitar errores.

:A pesar de que el PRI, PVEM y Morena ya anunciaron que acudirán a la Sala Regional de Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sus respectivas impugnaciones, consideran que ya ganaron el primer round y eso les da ventaja para ganar la pelea al final.

:Por lo pronto en la comilona que ayer se organizó para festejar el cumpleaños del aspirante a la gubernatura, logró reunir algunos alcaldes, el de León, Irapuato, San Francisco del Rincón, San Miguel de Allende, varios diputados locales y federales, regidores, así como líderes empresariales.

:Entre los casi 700 invitados se pudo ver al grupo que ya le opera, Rolando Alcántar, Marco Rodríguez, Charly Alcántara, Román Cifuentes, Antonio Guerrero, Juan Antonio Acosta; ex alcaldes y varios panistas que están en la banca, por cierto entre los ausentes estuvo el gobernador Miguel Márquez, su vocero Enrique Avilés, su particular Ricardo Narváez y la mujer que hoy tiene un control importante en el gobierno Juanita de la Cruz.

:La sorpresa de la fiesta fue el síndico Luis Ernesto Ayala Torres quien se había mantenido al margen del proceso sin jugar con ningún grupo, ayer apareció y no hubo panista que no se le cuadrara, al final se ha convertido en el líder moral del partido. Otro que se dejó ver fue Lupe Vera ¿ya cambió de grupo? Por cierto, los líderes del partido estatal y municipal no asistieron, solo Poncho Ruiz.

:No hubo destape alguno, apenas unas palabras del festejado dicen que se tenía que cuidar el momento y ser discretos porque hay muchos ojos puestos en lo que realizan y cualquier error puede meterlos en serios problemas.

:El que no se fue a su casa como dijo y anda con una movilización para posicionarse en el estado para ser el candidato a la gubernatura por el Partido Revolucionario Institucional, es el senador Gerardo Sánchez García, como ya está próximo su informe de actividades es el pretexto ideal y ha colocado espectaculares por todos lados.

:Se prevé que no faltarán los camiones de acarreados para echarle porras, al menos ese ha sido el escenario de los últimos eventos priistas con el único objetivo de mostrarle músculo al CEN y que puede ser candidato que meta en apuros a los panistas.

:Las tribus perredistas siguen sin destrabar sus intereses, mientras que el grupo que encabeza el alcalde de Cortazar, Hugo Estefanía Monroy, y varios integrantes del Comité Estatal, --según ellos 7 de los 12 integrantes--, y varios consejeros afines al Alcalde están por la salida de Baltasar Zamudio Cortés de la dirigencia estatal.

:El otro grupo identificado con el actual Presidente por cierto está siendo apoyado por liderazgos como el del ex dirigente estatal, el profe Miguel Alonso Raya.

:Los rebeldes argumentan que el mes que entra se renovará la dirigencia nacional, con la salida de Alejandra Barrales y tendría que ocurrir lo mismo en las estatales y municipales, bueno al menos es el efecto que ellos esperarían.

:Porque en el grupo de Baltasar Zamudio Cortés tienen claro que la renovación se dará únicamente en el comité nacional y que se amplió el plazo para las estatales, hasta octubre del 2018, después de las elecciones.

:Lo que flota en la superficie de esas batallas internas, es una clara y frívola pugna por las posiciones que estarán en juego en la elección del año entrante. Ninguno de los grupos quiere quedar fuera de las decisiones que se tomen y todos quieren tener mano en las listas.